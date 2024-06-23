جهود الحكومة المصرية في دعم الحجاج ومكافحة التسفير غير النظامي

أشاد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بالجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتقديم الدعم اللازم للحجاج المصريين وأسر المتوفين خلال موسم الحج الحالي.

كما أكد على أهمية التنسيق الفعال مع السلطات السعودية لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالمتوفين وتوفير التسهيلات اللازمة في هذا السياق.

الجهود المبذولة لمواجهة التسفير غير النظامي

واوضح محسب أن الحكومة رصدت 16 شركة سياحية قامت بالتحايل وتسفير الحجاج بصورة غير نظامية، دون تقديم أي خدمات لهم.

هذا التصرف يتطلب سحب رخص هذه الشركات وإحالة المسؤولين عنها للنيابة العامة، مع فرض غرامات مالية تُذهب لأسر الحجاج الذين توفوا بسبب إهمالها.

الحاجة لتعديل قانون شركات السياحة

كما طالب محسب بضرورة تعديل بعض مواد قانون شركات السياحة لتشديد الرقابة وتحديد المسؤوليات، مما يسهم في ضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأكد على أهمية التوعية بين المواطنين المصريين لأداء الحج والعمرة من خلال الإطار الرسمي الموجود بالدولة.

تحسين إجراءات المراقبة والتنسيق الدولي

من جانبه، شدد محسب على ضرورة تحسين إجراءات المراقبة على منح تأشيرات الزيارة والعمل بالتعاون مع الجانب السعودي لمنع دخول الحجاج غير الرسميين إلى المملكة، وضمان الالتزام بالقوانين المحلية والدولية.

استعدادات للمستقبل

أكد النائب أيمن محسب على أن الحكومة تعمل بجدية على استكمال دراسة الأسباب التي أدت إلى هذه الأحداث المؤلمة، بهدف تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لضمان سلامة وراحة الحجاج المصريين في المستقبل.