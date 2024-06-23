الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام القادمة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل طقس اليوم والغد في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، مشيرة إلى استمرار ارتفاع درجات الحرارة على معظم مناطق البلاد حتى يوم الجمعة الموافق 28 يونيو 2024.

الأحوال الجوية اليوم الأحد وغدًا الاثنين

اليوم الأحد، من المتوقع أن تشهد معظم مناطق مصر استمرار ارتفاع درجات الحرارة، حيث يصل الطقس في القاهرة الكبرى إلى 39 درجة مئوية، بينما تكون الأجواء حارة على السواحل الشمالية والمناطق العظمى الأخرى من البلاد.

التفاوت بين الحرارة المحسوسة والمعلنة

تساءلت الهيئة عن الفروقات بين الحرارة المحسوسة والمعلنة، مشيرة إلى أن الاحساس بالحرارة يتأثر بعدة عوامل مثل وقت التعرض للشمس وسرعة الرياح ونسبة الرطوبة.

وأوضحت أن المعايير العالمية لقياس الحرارة تشمل وضع جهاز ترمومتر في صندوق خشبي على ارتفاع 2 متر من سطح الأرض، مما يحافظ على دقة القراءات.

بداية فصل الصيف الفلكي

أشارت الهيئة إلى أن يوم الخميس الماضي الموافق 20 يونيو كانت بداية فصل الصيف الفلكي، حيث يشهد نصف الكرة الشمالي أطول نهار وأقصر ليل في العام، مما يعلن عن انطلاق فصل الصيف الذي يستمر لنحو ثلاثة أشهر.

نصائح أرصاد الطقس خلال فترات الحرارة العالية

- عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة.

- استخدام أغطية الرأس والملابس القطنية الفضفاضة.

- شرب الكثير من السوائل، خاصة المياه، للحفاظ على الترطيب.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: 39 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: 33 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: 45 درجة مئوية.