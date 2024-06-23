السيسي في اليوم العالمي للخدمة العامة يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.



وكتب الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدًا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".