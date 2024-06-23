السيسي في اليوم العالمي للخدمة العامة يؤكد دعمه لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة

أخبار مصر
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص وذلك بمناسبة اليوم العالمي للخدمة العامة.


وكتب الرئيس السيسى عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعى: "في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص، وأدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، مؤكدًا دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، على مستوى كفاءة الموارد البشرية والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل الدولة المصرية لبناء نهضتها وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير".

السيسي أخبار مصر ايوم اعالمي للخدمة العامة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| تراكم طلبات الشراء يقفز بسعر الدولار بالبنوك إلى قرابة 49 جنيها

عاجل| ضبط 3 شركات اتفقت على رفع أسعار بيع الكتب الخارجية لطلاب مراحل التعليم الأساسي

عاجل| 3 صفقات تنتظر الحسم.. مفاجأة جديدة بشأن ميركاتو الأهلي

عاجل:- ارتفاع أسعار السجائر في مصر: تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادات المتتالية

عاجل.. شوبير: أزمة تضرب حراسة مرمى الأهلي خلال أيام

عاجل| الحكومة تحصل ٢،٥ تريليون جنيه من خلال وسائل الدفع الالكتروني

عثمان ديمبلي يثير الشكوك في كأس أوروبا

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم