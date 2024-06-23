السيسي في اليوم العالمي للخدمة العامة: «أدعو العاملين لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز»

أخبار مصر
بوابة الفجر

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي التهنئة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي Twitter سابقًا، في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للخدمة العامة.

وقد جاء نص كلمته كالتالي:

«في اليوم العالمي للخدمة العامة، أتقدم بالتحية والتقدير لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ولكل من يؤدي مهام وظيفته بالشرف والجدية والإخلاص. أدعوهم لتجديد العزم على خدمة وطننا العزيز ومواطني مصر الكرام، أؤكد دعمي لجهود التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، سواء في كفاءة الموارد البشرية أو التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، كأحد أهم سبل بناء نهضتنا الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة. كل عام وأنتم بخير».

تعزيز الروح الوطنية والتطلع نحو المستقبل

تعكس هذه التهنئة التزام الرئيس السيسي بتعزيز العمل الحكومي ودعم الجهود المبذولة في تحقيق التقدم والتنمية في مصر. 

تأتي هذه الكلمات في سياق الاحتفال بدور الخدمة العامة وأهميتها في تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

التزام بالتطوير والتحسين المستمر

بالتأكيد، يشير الرئيس إلى أهمية الاستثمار في التطوير الشامل للجهاز الإداري للدولة، مشددًا على أن التحول الرقمي واستخدام تكنولوجيا المعلومات يمثلان أدوات أساسية لبناء النهضة الوطنية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

تُعد هذه التهنئة من الرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدًا على التقدير العميق للمسؤولين عن الخدمة العامة في مصر، ودعمه الكامل لمسيرتهم في خدمة الوطن والمواطنين. 

تظل هذه المناسبة فرصة لتجديد الالتزام بالعمل الجاد والمخلص لمواصلة تحقيق التقدم والازدهار للبلاد.

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