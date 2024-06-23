تخطيط لإجازة العيد والاحتفالات الوطنية: موعد أول إجازة رسمية بعد عيد الأضحى المبارك 2024

بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك 2024، ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والقطاع الخاص بفارغ الصبر إجازتهم القادمة، والتي تعد أول إجازة رسمية مدفوعة بأجر بعد العيد.

هذه الإجازة تأتي في إطار الاحتفالات بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، والتي توافق يوم الأحد المقبل 30 يونيو 2024.

تعديل مواعيد الإجازات الرسمية

رغم أن ذكرى ثورة 30 يونيو تصادف يوم الأحد المقبل 30 يونيو 2024، إلا أنه تم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع بناءً على قرار وزاري سابق، وذلك ليتزامن مع الإجازة الأسبوعية للموظفين بالقطاعين العام والخاص.

بموجب هذا القرار، يحصل الموظفون على 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس الموافق 4 يوليو 2024 وتنتهي السبت الموافق 6 يوليو 2024.

استثناءات قانونية وفقًا للمادة 52 من قانون العمل

ومع ذلك، تستثنى بعض المهن والوظائف الحيوية من هذه الإجازات، حيث تتطلب طبيعة العمل استمرار الخدمات خلال العطلات الرسمية.

تحدد المادة 52 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الفئات التي يجب أن تظل في خدمة خلال الإجازات، وتشمل الأطباء والممرضين، رجال الشرطة، الصحفيين، عمال المخابز، عمال محطات الوقود، رجال الإسعاف، خدمات النقل والسائقين، رجال الحماية المدنية، وخدمات البنية التحتية مثل المياه والصرف والكهرباء.

حقوق العمال خلال الإجازات الرسمية

يحق للعمال الذين يعملون في هذه الفئات استلام أجور كاملة خلال الأيام التي يتم استدعاؤهم فيها للعمل، بالإضافة إلى استحقاق "أجور مضاعفة" عن هذه الأيام، وفقًا لما ينص عليه القانون.