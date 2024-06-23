أكد قائد منتخب بلجيكا كيفن دي بروين أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي بعد أداءٍ آخر مثيرٍ للاهتمام أمام رومانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

دي بروين يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

سجل صانع ألعاب مانشستر سيتي الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا ليقوده للفوز على رومانيا وتحقيق الانتصار الأول في يورو 2024، بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام سلوافاكيا.

وقال قائد منتخب بلجيكا: "حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجعًا لهم".

وأضاف دي بروين: "أفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون".

وأشار "ألعب لهذا الفريق في السنوات العشر الأخيرة والآن لدي دراية أتقاسمها معهم، لكني لم أفكر حقًا فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا".

وختم بالقول "لا أفكر حقًا في موعد إعتزالي أو في مستقبلي".

ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014 لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في نفس عدد الأهداف التي ساهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.

