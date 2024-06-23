دي بروين يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد قائد منتخب بلجيكا كيفن دي بروين أنه غير مستعد لاعتزال اللعب الدولي بعد أداءٍ آخر مثيرٍ للاهتمام أمام رومانيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024" بألمانيا.

دي بروين يحسم موقفه من الاعتزال الدولي

سجل صانع ألعاب مانشستر سيتي الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا ليقوده للفوز على رومانيا وتحقيق الانتصار الأول في يورو 2024، بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام سلوافاكيا.

وقال قائد منتخب بلجيكا: "حينما أرحل عن الفريق سيكون الأمر راجعًا لهم".

وأضاف دي بروين: "أفكر بشكل أكبر في حقيقة أن هناك العديد من الأولاد الصغار يظهرون".

وأشار "ألعب لهذا الفريق في السنوات العشر الأخيرة والآن لدي دراية أتقاسمها معهم، لكني لم أفكر حقًا فيما إذا كانت هذه نهاية الطريق بالنسبة لي هنا".

وختم بالقول "لا أفكر حقًا في موعد إعتزالي أو في مستقبلي".

ومنذ مشاركته في مونديال البرازيل 2014 لم ينجح سوى روميلو لوكاكو وإدين هازارد في المساهمة في نفس عدد الأهداف التي ساهم فيها دي بروين مع منتخب بلجيكا في كأس العالم وكأس أمم أوروبا، بإجمالي أربعة أهداف وتسع تمريرات حاسمة.
 

مواد متعلقة

عاجل| 3 صفقات تنتظر الحسم.. مفاجأة جديدة بشأن ميركاتو الأهلي

عاجل.. شوبير: أزمة تضرب حراسة مرمى الأهلي خلال أيام
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| تراكم طلبات الشراء يقفز بسعر الدولار بالبنوك إلى قرابة 49 جنيها

عاجل| ضبط 3 شركات اتفقت على رفع أسعار بيع الكتب الخارجية لطلاب مراحل التعليم الأساسي

عاجل| 3 صفقات تنتظر الحسم.. مفاجأة جديدة بشأن ميركاتو الأهلي

عاجل:- ارتفاع أسعار السجائر في مصر: تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادات المتتالية

عاجل.. شوبير: أزمة تضرب حراسة مرمى الأهلي خلال أيام

عاجل| الحكومة تحصل ٢،٥ تريليون جنيه من خلال وسائل الدفع الالكتروني

عثمان ديمبلي يثير الشكوك في كأس أوروبا

انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم