انخفاض ملحوظ في أسعار البيض اليوم الأحد 23-6-2024

شهدت أسعار البيض اليوم الأحد 23 يونيو 2024 انخفاضًا ملحوظًا في مختلف الأنواع في بورصة الدواجن والأسواق المحلية.

تختلف أسعار بيض المائدة في الأسواق حسب مكان الشراء، حيث تراوح سعر طبق البيض الأبيض في بورصة الدواجن بين 145 و150 جنيهًا، بعد أن سجل 152 جنيهًا يوم أمس.

أسعار البيض اليوم

أسعار البيض الأحمر

- بورصة الدواجن: تراوح سعر طبق البيض الأحمر اليوم بين 145 و150 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة، مقارنة بـ 153 جنيهًا يوم أمس.

- الأسواق: يباع بسعر يتراوح بين 160 و165 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار البيض البلدي

- بورصة الدواجن: تراوح سعر طبق البيض البلدي اليوم بين 155 و160 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة.

- الأسواق: يصل للمستهلك الأخير بسعر يتراوح بين 170 و175 جنيهًا حسب المنطقة.

أسعار البيض الأبيض

- بورصة الدواجن: تراوح سعر طبق البيض الأبيض اليوم بين 145 و150 جنيهًا كتسليم أرض المزرعة.

- الأسواق: يباع بسعر يتراوح بين 162 و167 جنيهًا للكرتونة حسب المنطقة.

أسعار البيض المفرد

- البيض الأبيض والأحمر: سجلت البيضة الواحدة في السوق 5.5 جنيه.

- البيض البلدي: وصل سعر البيضة الواحدة إلى 6 جنيهات.