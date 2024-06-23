استقرار أسعار الألبان ومنتجاتها في الأسواق المحلية اليوم الأحد 23-6-2024

شهدت أسعار الألبان ومنتجاتها استقرارًا ملحوظًا في مختلف الأسواق المحلية اليوم الأحد 23 يونيو 2024، وذلك بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

فيما يلي نستعرض أحدث أسعار الألبان ومنتجاتها وفقًا لآخر تحديثات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الجبن بمختلف أنواعها في الأسواق



- الجبن الأبيض: متوسط السعر 112.54 جنيه للكيلو.

- الجبن الرومي: متوسط السعر 260 جنيهًا للكيلو.

- المسلي الصناعي: متوسط السعر 86.25 جنيه للكيلو.

- المسلي البلدي: متوسط السعر 272 جنيهًا للكيلو.

- الزبدة البقري المزارع: متوسط السعر 173 جنيهًا للكيلو.

- الجبنة البيضاء (الثلاجة): متوسط السعر 108.46 جنيه للكيلو.

- الجبنة البيضاء (الاسطنبولي): متوسط السعر 107.73 جنيه للكيلو.

- الجبنة الشيدر: متوسط السعر 233.64 جنيه للكيلو.

أسعار الألبان اليوم بالأسواق



- اللبن المجفف البودرة: متوسط السعر 90 جنيهًا للكيلو.

- اللبن المعبأ (1 لتر): متوسط السعر 40.82 جنيه.

- اللبن السائب: متوسط السعر 31.3 جنيه للكيلو.