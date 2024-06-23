استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 23-6-2034

شهد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 23 يونيو 2034، ثباتًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم.

وفيما يلي نستعرض أحدث الأسعار وفقًا لآخر التحديثات عبر المواقع الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

البنك المركزي المصري

- شراء: 12.97 جنيه

- بيع: 13.01 جنيه

البنك الأهلي المصري

- شراء: 13.18 جنيه

- بيع: 13.19 جنيه

بنك مصر

- شراء: 13.17 جنيه

- بيع: 13.18 جنيه

بنك القاهرة

- شراء: 12.9 جنيه

- بيع: 12.92 جنيه

بنك الإسكندرية

- شراء: 13.14 جنيه

- بيع: 13.18 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

- شراء: 13.17 جنيه

- بيع: 13.2 جنيه

بنك قناة السويس

- شراء: 13.05 جنيه

- بيع: 13.1 جنيه

المصرف المتحد

- شراء: 12.84 جنيه

- بيع: 13.14 جنيه