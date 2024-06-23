استقرار أسعار السمك اليوم في الأسواق المحلية

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 23 يونيو 2024 حالة من الاستقرار في مختلف الأسواق المحلية، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

وفيما يلي نستعرض أسعار السمك والجمبري بمختلف أنواعه، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار السمك المجمد في مصر اليوم



- سمك الماكريل المجمد: 90.71 جنيه للكيلو

- سمك السردين المجمد: 83.75 جنيه للكيلو

أسعار السمك المكرونة في مصر اليوم



- سمك المكرونة السويسي: 82.14 جنيه للكيلو

- سمك المكرونة الخليجي: 91 جنيه للكيلو

أسعار السمك المرجان اليوم بالأسواق



- سمك المرجان (الوسط): 56.67 جنيه للكيلو

- سمك المرجان (الممتاز): 92.5 جنيه للكيلو

أسعار السمك البربوني اليوم في مصر



- سمك البربوني (الممتاز): 128 جنيه للكيلو

- سمك البربوني (الوسط): 92.5 جنيه للكيلو

أسعار السمك البلطي اليوم في مصر



- سمك البلطي (الصغير): 62.14 جنيه للكيلو

- سمك البلطي (الممتاز): 82.14 جنيه للكيلو

- سمك البلطي الأسواني: 85 جنيه للكيلو

- سمك الفيليه البلطي: 190 جنيه للكيلو

أسعار أنواع أخرى من السمك اليوم