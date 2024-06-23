انخفاض ملحوظ في أسعار الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الأحد 23 يونيو 2024 انخفاضًا ملحوظًا في المصانع والأسواق، بعد فترة من الاستقرار السعري يوم أمس السبت.

انخفض سعر طن الأسمنت الرمادي بمقدار 60 جنيهًا، ليسجل اليوم 2150 جنيهًا بعدما كان 2210 جنيهات للطن.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر



شهدت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه اليوم انخفاضًا، وجاءت الأسعار كالتالي:

- أسمنت بني سويف: 1890 جنيهًا للطن

- أسمنت المخصوص: 1905 جنيهات للطن

- أسمنت السويس: 1935 جنيهًا للطن

- أسمنت جنوب الوادي: 1900 جنيهًا للطن

- أسمنت النصر: 1900 جنيه للطن

- أسمنت حلوان: 1930 جنيهًا للطن

- أسمنت الفهد: 1900 جنيهًا للطن

- أسمنت سيناء 42.5: 1945 جنيهًا للطن

- أسمنت السهم: 1960 جنيهًا للطن

- أسمنت وادي النيل: 1945 جنيهًا للطن

هذا الانخفاض في أسعار الأسمنت يعكس تغيرات السوق ويؤثر بشكل مباشر على تكلفة البناء والتشييد، مما قد يسهم في تحفيز حركة البناء والمشاريع العقارية في مصر.