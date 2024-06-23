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انخفاض أسعار الدواجن بفضل توافر المنتجات واستقرار سعر الدولار

الاقتصاد
بوابة الفجر

 صرح سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، بأن أسعار الدواجن شهدت انخفاضًا مؤخرًا بفضل توافر المنتجات بمختلف أنواعها في الأسواق. 

حيث سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء في المزرعة 78 جنيهًا، بينما يباع للمستهلك النهائي بسعر 87 جنيهًا.

وأوضح السيد أن أغلب منتجات الدواجن شهدت انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة مع ثبات سعر الدولار في البنوك وتوافر الأعلاف والمنتجات الخاصة بمدخلات الصناعة على مستوى الجمهورية.

 وتوقع أن تشهد أسعار الدواجن استقرارًا كبيرًا في المستقبل القريب بسبب وفرة المنتجات في الأسواق.

وفيما يلي أسعار عدد من أنواع الدواجن في الأسواق المصرية اليوم الأحد 23-6-2024:
- الديك الرومي: 178 جنيهًا للكيلو.
- أجنحة الرومي: 144 جنيهًا للكيلو.
- الدواجن البلدي: 79 جنيهًا في المزرعة و89 جنيهًا للمستهلك.
- البانيه: 190 جنيهًا للكيلو.

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انخفاض أسعار الدواجن بفضل توافر المنتجات واستقرار سعر الدولار

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