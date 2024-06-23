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الإصابات تضرب المنتخب الاسباني قبل مواجهة ألبانيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

غاب كل من ناتشو فرناندز وأيوزي بيريز عن تدريب المنتخب الإسباني، ما يؤكد أنهما لن يلحقا بمواجهة ألبانيا في كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، التي سيغيب عنها رودري هيرنانديز للإيقاف.

الإصابات تضرب المنتخب الاسباني قبل مواجهة ألبانيا

استمر ناتشو في برنامج تعافيه الشخصي بهدف التعافي لمواجهة ثمن النهائي التي ستخوضها إسبانيا في 30 من الشهر الجاري.

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وكانت آلام عضلية قد حرمت اللاعب من المشاركة في مواجهة إيطاليا.

وبالنسبة إلى بيريز فيعاني من استطالة عضلية تعرض لها في مواجهة إيطاليا

وسيجري تقييم حالته بصورة يومية، ومن غير المؤكد أن يتعافى ويلحق بمباراة ثمن النهائي.

وستسافر إسبانيا مساء اليوم الأحد إلى دسلدورف. وسيعقد مؤتمر صحافي سيشارك فيه المدرب لويس دي لا فوينتي واللاعب خيسوس نافاس.

 

إسبانيا يورو ألبانيا رودوري اليورو 2024

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