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تراجع أسعار طن الأرز الشعير في الأسواق المصرية

الاقتصاد
بوابة الفجر

 سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم السبت 22-6-2024، تراجعًا في الأسواق المصرية، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة نحو 14800 جنيه، بانخفاض قيمته بمقدار 250 جنيهًا، فيما وصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة إلى نحو 13850 جنيه.

أكد عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أسعار الأرز ستشهد انخفاضًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب موسم حصاد الأرز، حيث من المتوقع أن تساهم الوفرة في المعروض في فتح أسواق جديدة للأرز المصري.

استعراض أسعار الأرز اليوم

خلال السطور التالية، يستعرض "الفجر" أسعار الأرز اليوم وفقًا للمعلن عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء:

- طن الأرز الشعير عريض الحبة: 14800 جنيه.
- طن الأرز الشعير رفيع الحبة: 13850 جنيه.

بالإضافة إلى ذلك، بلغ سعر طن الأرز الأبيض:
- طن الأرز الأبيض عريض الحبة: نحو 23000 جنيه.
- طن الأرز الأبيض رفيع الحبة: نحو 22000 جنيه.

ووصل سعر كيلو الأرز المعبأ في المحلات إلى نحو 34 جنيهًا.

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Elfagr.org

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