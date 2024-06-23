مبادرة إحلال السيارات القديمة في مصر: مميزاتها وشروطها

منذ عدة سنوات، أعلنت الحكومة المصرية عن إطلاق مبادرة رئاسية لإحلال السيارات القديمة، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة من خلال استبدال السيارات القديمة بأحدث الموديلات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

يستعرض "الفجر" فيما يلي مميزات وشروط هذه المبادرة:

مميزات مبادرة إحلال السيارات القديمة



- تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة: يساهم إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة في تقليل استهلاك الوقود وبالتالي تقليل الانبعاثات الضارة، مما يساهم في الحفاظ على البيئة.

- تعزيز الاقتصاد الوطني: من خلال دعم قطاع السيارات وصناعات الخدمات المرتبطة به، يسهم البرنامج في تعزيز الاقتصاد الوطني.

- تحسين الأمان على الطرق: السيارات الجديدة تتمتع بتقنيات وميزات أمان متطورة تساهم في تقليل حوادث الطرق والإصابات المرتبطة بها.

- زيادة الراحة والرفاهية: تتضمن السيارات الحديثة تقنيات متطورة مثل أنظمة الملاحة والتحكم بالمناخ ووسائل الترفيه، مما يعزز من راحة الركاب.

- تقليل تكاليف الصيانة: السيارات الجديدة تتطلب أقل تكاليف صيانة وإصلاح مقارنة بالسيارات القديمة.

- ضمان أفضل لأصحاب السيارات: يوفر إحلال السيارات القديمة بسيارات جديدة ضمانًا أفضل واستقرارًا في توفير خدماتهم وزيادة دخلهم.

شروط الاستفادة من مبادرة إحلال السيارات القديمة



للاستفادة من هذه المبادرة، وضعت الحكومة شروطًا واضحة يجب توافرها في المتقدمين، وتشمل الشروط التالية:

- يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا في حالة السداد النقدي، ولا يقل عن 21 ولا يزيد عن 65 عامًا في حالة السداد بالتقسيط.

- يجب أن يكون قد مر على السيارة المشاركة في المبادرة 20 عامًا على الأقل.

- يجب أن تكون رخصة المتقدم مسجلة باسمه في السيارات الأجرة.

- يجب أن تكون الرخصة مسجلة باسم المالك لمدة سنتين على الأقل من وقت الاشتراك.

علاوة على ذلك، يجب أن تكون رخصة السيارة تابعة لأحد الوحدات المرورية المعتمدة، مثل "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، وغيرها".

تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة



أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن تسليم أكثر من 28 ألف سيارة جديدة وصديقة للبيئة منذ انطلاق المبادرة في مارس 2021، بأسعار تنافسية وبإمكانية التقسيط على مدى 7 أو 10 سنوات، للمستفيدين من المبادرة.