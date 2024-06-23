قال مدرب المنتخب المكسيكي، خايمي لوزانو، اليوم الأحد، إنه يترقب نتائج الفحوصات التي ستحدد مدى إصابة قائد الفريق، إيدسون ألفاريز.

خايمي لوزانو: عانينا الأمرين ضد جامايكا

واعترف بأن ال(تري) عانى أكثر من اللازم، خلال الفوز على جامايكا (1-0)، في مستهل مشواره بكوبا أمريكا، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

وأوضح لوزانو "سننتظر لمعرفة أنباء عن إيدسون.. ستظهر النتائج خلال يومين، كي نقف على حجم الإصابة.. لا ينبغي المخاطرة إطلاقا"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الفريقين، في مدينة هيوستن بالولايات المتحدة.

وأثنى المدرب على لاعبيه، ومن بينهم لويس رومو الذي دفع به بديلا لألفاريز، قائلا "ساعدنا رومو وقدم مستوى رائعا.. نحن متحدون".

وتابع "الحفاظ على استقرار الفريق، بعد إصابة القائد وخروجه سريعا من مباراة في بطولة مهمة، ليس أمرا سهلا.. كانت ضربة قوية لإيدسون، لكن الفريق تجاوزها، رغم أنني لم أحب فكرة المعاناة المفرطة".

وأضاف "جامايكا فريق صعب.. جعلونا نعاني بالكرات الطولية في مناطقنا، لكن اللاعبين لم يتوقفوا عن العدو، وأهنئهم، لأن لعبة واحدة قد تكلفنا الكثير".

وأردف "افتقدنا الصلابة في بعض الفرص، رغم أن حارس جامايكا تألق بشدة.. كنا بحاجة للاحتفاظ أكثر بالكرة.. لكن هذه كوبا أمريكا، وليس هناك منافس أو مباراة سهلة.. كل لقاء ملحمة، كي تفوز يجب عليك أن تعاني، وقد عانينا الأمرين حقا".

ولم يرغب المدرب في الحديث عن الإكوادور، معتبرا أن فنزويلا هي الأهم في الوقت الحالي "والأصعب"، نظرا لأن الفريقين سيلتقيان مساء 26 يونيو/حزيران الجاري.

وأوضح "أعلم أنهم (فنزويلا) قدموا مباراة استثنائية أمام الإكوادور (فازوا 2-1).. يجدر بنا أن نرتقي بمستوانا، كي نواجه هذا المنافس من كونميبول، من أجل الاستمرار في حصد النقاط والاقتراب من هدفنا".

