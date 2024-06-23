رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

سجل روميلو لوكاكو، الهداف التاريخي لمنتخب بلجيكا، رقما قياسيا سلبيا في كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

رقم قياسي سلبي للوكاكو في "يورو 2024"

ويتمثل الرقم السلبي في إلغاء 3 أهداف للمهاجم البلجيكي في نسخة واحدة من البطولة القارية.

وألغيت 3 أهداف للوكاكو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في أول مباراتين لبلجيكا في يورو 2024 في ألمانيا.

وجرى إلغاء هدفين للوكاكو خلال خسارة بلجيكا أمام سلوفاكيا بهدف في افتتاح مشوارها القاري، الأول بداعي التسلل والثاني لوجود لمسة يد، قبل أن يعود اللاعب ويسجل مرة أخرى خلال فوز بلاده على رومانيا بهدفين دون رد أمس السبت، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بعد العودة لتقنية "فار".

وقال دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا "إنه سوء حظ بالنسبة له"، فيما أوضح القائد كيفين دي بروين "لا أعتقد أنه محبط".

ويمتلك لوكاكو 85 هدفا مع منتخب بلجيكا وسيحاول زيادة غلته خلال المواجهة أمام أوكرانيا الأربعاء المقبل، وتسجيل أولى أهدافه في يورو 2024.

ولا بديل أمام بلجيكا سوى الفوز على أوكرانيا حيث تمتلك جميع المنتخبات الأربعة بالمجموعة الخامسة 3 نقاط.

وقال دي بروين عقب لقاء أمس "لوكاكو قدم مباراة رائعة اليوم، إنه ناكر للذات تماما، مثلما حدث حينما صنع الهدف ليوري تيليمان، نعم كان بالإمكان إنهاء الأمور بشكل أفضل لكن الشيء المهم هو قدرتنا على التسجيل".

من جانبه أوضح تيديسكو "أعتقد أنه كان بمقدوره تسجيل 3 أهداف أو 4 أو 5 الليلة، من الرائع أننا صنعنا هذه النوعية من الفرص وعلينا أن نواصل الصبر".

 

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