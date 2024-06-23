واصل البرازيلي نيمار، برنامجه التأهيلي في نفس المعسكر التدريبي لمنتخب البرازيل، في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة، حيث بدأ منتخب "الكناري" بعدها بقليل الاستعدادات لمباراته الأولى في كوبا أمريكا، أمام كوستاريكا، المقررة الإثنين.

بقيادة فينيسيوس.. زيارة ثلاثية لنيمار في أمريكا

وتلقى مهاجم الهلال السعودي زيارة 3 من زملائه في المنتخب الوطني، هم فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)، ورافينيا (برشلونة)، وماركينيوس (باريس سان جيرمان).

وسيقدم لاعب سانتوس وبرشلونة وباريس سان جيرمان سابقا دعمه لبطل العالم 5 مرات في لوس أنجلوس، دون أن يترك جانبا برنامج إعادة التأهيل الذي يخضع له، عقب إصابته بقطع في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي في ركبته اليسرى، ما سيحرمه من المشاركة في البطولة القارية.

وأجرى صاحب القميص رقم 10 تدريبات خاصة ضمن عملية تعافيه في ملعب دريك، الواقع في حرم جامعة كاليفورنيا، حيث تدرب أيضا الفريق بقيادة المدرب دوريفال جونيور، استعدادا للمباراة المقبلة.

