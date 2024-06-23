تمويل شراء الشقق السكنية في مصر: فرص لمحدودي ومتوسطي الدخل بأقل فائدة وأطول فترة سداد

بروتوكولات التعاون بين صندوق التنمية الحضرية وصندوق الإسكان الاجتماعي مع بنك مصر وبنوك أخرى، لا تقتصر على توفير الشقق السكنية فقط، بل توفر فرصًا لامتلاك شقق سكنية بأقل سعر فائدة وأطول فترة سداد تصل إلى 30 سنة لمحدودي ومتوسطي الدخل في جميع محافظات مصر.

مشروعات سكنية في عواصم المحافظات

صندوق التنمية الحضرية ينفذ مشروعات سكنية في عواصم مختلف محافظات الجمهورية، مما يعزز من الرقعة العمرانية ويسهم في خلق تجمعات تنموية جديدة تحفز الاقتصاد المحلي وتعزز السوق العقاري.

تسهيلات في شراء الشقق السكنية

الصندوق يطرح الشقق السكنية بنظام التمويل العقاري في عواصم المحافظات، وذلك لتسهيل امتلاك الشقق السكنية للمواطنين وفق خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030.

تمويل بنك مصر لشراء الشقق السكنية

بنك مصر يقدم تمويلًا لشراء الشقق السكنية بأقل سعر فائدة وأقل مقدم، حيث يمكن للمواطنين دفع 10% فقط من ثمن الشقة، ويتكفل البنك بالـ90% المتبقية، مع إمكانية سداد المبلغ على 30 سنة وفقًا لبروتوكول التعاون الموقع مع صندوق التنمية الحضرية.

الأوراق المطلوبة للحصول على التمويل

للحصول على التمويل، يتعين على المتقدمين تقديم مجموعة من الأوراق الرسمية، مثل بطاقة الرقم القومي ووثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة على حسب الحالة، بالإضافة إلى بيانات الدخل ومستندات أخرى معتمدة.

شروط الحصول على التمويل

- الحد الأقصى للدخل: 4200 جنيه للأعزب، 5700 جنيه للمتزوج.

- القسط الشهري لا يتجاوز 40% من الدخل.

- المقدم يتراوح بين 15% و50% من قيمة الوحدة.

- يمكن منح التمويل للزوجين في حالة الزواج.