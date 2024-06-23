فتح باب التقديم في مبادرة شباب مصر الرقمية بمراكز إبداع مصر الرقمية بكافة أنحاء الجمهورية

الاقتصاد
بوابة الفجر

أعلن المعهد القومي للاتصالات عن فتح باب التسجيل في "مبادرة شباب مصر الرقمية" بمراكز إبداع مصر الرقمية في كافة أنحاء الجمهورية، تحت شعار "اطلق العنان لموهبتك نحو العمل الحُر".

 وتهدف المبادرة إلى تعزيز قدرات طلاب السنوات الأخيرة وخريجي الجامعات من خلال برامج تدريب في تخصصات التكنولوجيا المتقدمة لتوسيع قاعدة الكوادر المُدربة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا لمعلومات التي تؤهل لسوق العمل الحُر، منها تحليل البيانات والشبكات وأمن المعلومات وتعلم الآلة والجرافيك والمونتاج وتصميم المواقع وتطويرها ومجالات أخرى. ويشمل البرنامج التدريبي 90 ساعة للتدريب التقني، بالإضافة إلى 30 ساعة لتطوير المهارات الشخصية أو العمل الحُر حسب البرنامج الذي يختاره المشتركون.

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