صنعت الحكمتان البرازيليتان إدينا ألفيش ونويزا باك التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أمريكا.

حكمتان برازيليتان تصنعان التاريخ في كوبا أمريكا

كانت ألفيش الحكمة الرابعة المساعدة وباك الحكمة الخامسة في الطاقم الذي أدار مواجهة بيرو وتشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولي في كوبا أمريكا.

وكتب رئيس اتحاد "كونميبول" أليخاندرو دومينجيث على حسابه في شبكة (إكس) أن الحكمتين "صنعتا التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أمريكا".

وكانت ألفيش قد قالت عقب المشاركة في سيمينار خاص بالبطولة الأسبوع الماضي إن "الحلم صار حقيقة".

وعامة، هناك 8 حكمات ضمن أطقم التحكيم في البطولة.

وقالت ألفيش حينذاك: "هذا شيء كبير بالنسبة لنا ويشق تفسيره، أقصد السعادة والشعور بشيء مثل هذا".