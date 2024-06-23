حكمتان برازيليتان تصنعان التاريخ في كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

صنعت الحكمتان البرازيليتان إدينا ألفيش ونويزا باك التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أمريكا.

حكمتان برازيليتان تصنعان التاريخ في كوبا أمريكا

كانت ألفيش الحكمة الرابعة المساعدة وباك الحكمة الخامسة في الطاقم الذي أدار مواجهة بيرو وتشيلي ضمن منافسات المجموعة الأولي في كوبا أمريكا.

txt

تشكيل الإسماعيلي أمام فيوتشر في دوري "نايل"

txt

إنجلترا تسعى لإثبات حضورها أمام سلوفينيا باليورو

وكتب رئيس اتحاد "كونميبول" أليخاندرو دومينجيث على حسابه في شبكة (إكس) أن الحكمتين "صنعتا التاريخ بعد أن صارتا أول امرأتين تشاركان في إدارة مباراة في كوبا أمريكا".

وكانت ألفيش قد قالت عقب المشاركة في سيمينار خاص بالبطولة الأسبوع الماضي إن "الحلم صار حقيقة".

وعامة، هناك 8 حكمات ضمن أطقم التحكيم في البطولة.

وقالت ألفيش حينذاك: "هذا شيء كبير بالنسبة لنا ويشق تفسيره، أقصد السعادة والشعور بشيء مثل هذا".

 

إدينا ألفيش نويزا باك حكمتان برازيليتان كوبا أمريكا بطولة كوبا أمريكا 2024

مواد متعلقة

5 أندية كبرى تتنافس على ضم كيميتش.. وقرار مفاجئ من بايرن ميونخ

أبرزهم رونالدو.. لاعبين حققوا أرقام مذهلة ساهمت في كتابة التاريخ ببطولة اليورو

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| تراكم طلبات الشراء يقفز بسعر الدولار بالبنوك إلى قرابة 49 جنيها

عاجل.. كولر يظهر العين الحمراء للاعب الأهلي ويصفه بـ "المتردد السلبي"

عاجل| ضبط 3 شركات اتفقت على رفع أسعار بيع الكتب الخارجية لطلاب مراحل التعليم الأساسي

عاجل:- ارتفاع أسعار السجائر في مصر: تعرف على الأسعار الجديدة بعد الزيادات المتتالية

عاجل.. موديست يتسبب في أزمة داخل الأهلي

عاجل| 3 صفقات تنتظر الحسم.. مفاجأة جديدة بشأن ميركاتو الأهلي

عاجل.. يوسف زيدان يعلن انسحابه من مؤسسة تكوين

عاجل.. شوبير: أزمة تضرب حراسة مرمى الأهلي خلال أيام