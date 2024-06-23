مدرب الإكوادور يطالب لاعبيه بالقتال لتعويض الخسارة أمام فنزويلا

الإكوادور
الإكوادور

 أكد الإسباني فيليكس سانشيز، المدير الفني لمنتخب الإكوادور، أن لاعبيه سيتعين عليهم استعادة عافيتهم معنويا، عقب الخسارة أمام فنزويلا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

مدرب الإكوادور يطالب لاعبيه بالقتال لتعويض الخسارة أمام فنزويلا

وصرح سانشيز في المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة "ليس أمامنا خيار آخر سوى مواصلة القتال والفوز في المباراتين المقبلتين لبلوغ دور الثمانية في البطولة".

وأضاف "لقد ظهرنا بشكل جيد في المباراة، ولسوء الحظ كان ينبغي علينا أن نلعب 70 دقيقة بعشرة لاعبين. وكان علينا أيضا تغيير الخطة".

وأكمل "تقدمنا في النتيجة، لكننا لم نتمكن من الحفاظ على هذه الميزة. لقد افتقرنا للقوة في التحركات الجانبية. لم يكن من الممكن أن تكون هذه هي البداية المثالية، ولكن الآن يتعين علينا التعافي والاستعداد للمواجهتين المقبلين".

وأتم "لم أشهد حالة الطرد. سنحاول رفع معنويات اللاعبين، من المهم أن يتعافى الفريق معنويا. ليس لدينا خيار سوى الذهاب والفوز بالمباراتين الأخريين".

الاكوادور فنزويلا كوبا أمريكا سانشيز فيليكس سانشيز

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