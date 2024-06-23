كيفية التقديم للثانوية العامة 2024: الأوراق المطلوبة والمواعيد

مع اقتراب إعلان نتائج تنسيق الثانوية العامة في مختلف المحافظات المصرية، يتساءل العديد من الطلاب الذين انهوا المرحلة الإعدادية عن تفاصيل تقديم الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، والأوراق المطلوبة لذلك.

إليكم ما يجب أن تعرفوه:

الأوراق المطلوبة لتقديم الثانوية العامة

1. استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية: يجب إرفاق الأصل و3 صور منها.



2. شهادة الميلاد كومبيوتر: يمكن استخراجها عبر الإنترنت، ويجب إرفاق الأصل و3 صور منها.



3. صورة بطاقة شخصية لولي الأمر.

4. 6 صور شخصية للطالب بحجم 4*6.

5. ملف التقديم: يشمل طلب الالتحاق والدمغات المطلوبة.

6. البطاقة الصحية للطالب: تحتوي على الحالة الصحية للطالب.

7. ملف ورقي وحافظة بلاستيكية.

موعد تقديم الثانوية العامة 2024

من المتوقع أن يبدأ تقديم الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025 في شهر يوليو 2024، وسيستمر لمدة 30 يومًا كمرحلة أولى للتنسيق الإلكتروني.

رسوم استخراج استمارة الشهادة الإعدادية 2024

يتوجب دفع رسوم استخراج استمارة الشهادة الإعدادية بقيمة 50 جنيهًا، بالإضافة إلى رسوم الملف بقيمة 15 جنيهًا، مما يجعل الإجمالي 65 جنيهًا.

تنسيق الثانوية العامة في المحافظات

ظهرت نتائج تنسيق الثانوية العامة للعام 2024/2025 في عدد من المحافظات كما يلي:

- المنيا: 224 درجة.

- القليوبية: 230 درجة.

- الغربية: 233 درجة.

- المنوفية: 242 درجة.

- الإسماعيلية: 240 درجة.

- الإسكندرية: 220 درجة.

- دمياط: 233 درجة.

- السويس: 230 درجة.

- بورسعيد: 249 درجة.

هذه التفاصيل تشكل دليلًا مفيدًا للطلاب وأولياء الأمور الراغبين في الحصول على معلومات محدثة حول تقديم الثانوية العامة ومتطلباتها للعام الدراسي القادم.