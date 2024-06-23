أعراض الإجهاد الحراري وكيفية التصرف في حال الإصابة

يعد الإجهاد الحراري من بين المشكلات الصحية الشائعة خلال فصل الصيف، حيث يتعرض الكثيرون لهذه الحالة نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة لأولئك الذين يعملون في الهواء الطلق أو يقضون وقتًا طويلًا في الظروف الحارة.

أعراض الإجهاد الحراري تشمل

1. الصداع

2. الدوار

3. التشنجات في القدمين واليدين

4. الغثيان أو فقدان الشهية

5. العطش الشديد

6. فقدان الوعي

7. التعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد

8. ارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة مئوية

9. سرعة النبض

التصرف السليم في حال الإصابة بأعراض الإجهاد الحراري

عند ظهور أي من الأعراض المذكورة، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

- الاستشارة الطبية: ينصح بالاتصال بالطبيب فورًا لتقييم الحالة وتلقي العلاج المناسب.

- التبريد: يجب نقل المصاب إلى مكان بارد وتقديم مشروبات باردة.

- الراحة: يجب منح المصاب راحة كافية وتجنب إجهاد الجسم أو التعرض للشمس.

- الترطيب: ينبغي شرب السوائل بكميات كافية للحفاظ على الترطيب الجيد للجسم.

- المتابعة: يجب مراقبة حالة المصاب والبحث عن أي تغيرات تحدث في الأعراض.

الوقاية من الإجهاد الحراري

تنصح وزارة الصحة باتباع الإجراءات التالية للوقاية من الإجهاد الحراري:

- تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة.

- ارتداء الملابس الفضفاضة والخفيفة واستخدام القبعات أو المظلات لحماية الرأس.

- شرب السوائل بانتظام للحفاظ على الترطيب.

- البقاء في أماكن باردة وتجنب النشاط الجسدي المكثف في الأيام الحارة.