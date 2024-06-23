تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024
توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة إلى أولياء الأمور لتذكيرهم بضرورة التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024/2023، والذي ينتهي الموعد النهائي له في 30 يونيو الحالي.
إليكم خطوات التقديم:
خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي
1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم
2. الدخول على «بوابة مركز المعلومات»: بعد الوصول إلى الموقع، ابحث عن «بوابة مركز المعلومات» وقم بالدخول إليها.
3. الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي: توجه إلى رابط التقديم المخصص للصف الأول الابتدائي.
4. كتابة الرقم القومي لولي الأمر: أدخل الرقم القومي لولي الأمر كما هو مطلوب.
5. إنشاء حساب جديد إن لزم الأمر: في حالة عدم وجود حساب مسبق على الموقع، قم بإنشاء حساب جديد.
6. ملء البيانات المطلوبة: بعد إنشاء الحساب، قم بملء البيانات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.
7. إدخال البيانات الأساسية: ضمن البيانات المطلوبة: الاسم بالكامل، الرقم القومي لولي الأمر أو الواصي، محل وتاريخ الميلاد.
8. حفظ البيانات: تأكد من حفظ جميع البيانات المدخلة بشكل صحيح.
تعليمات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 - 2025
السن المطلوب للقبول
- يجب أن لا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 سبتمبر 2024.
التسجيل عبر ولي الأمر
- التقديم يتم بواسطة ولي الأمر مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص.
الحالات الخاصة:
- في حالة عدم تمكن ولي الأمر من التقديم الإلكتروني، يُرجى التوجه إلى المدرسة للحصول على المساعدة.
رسوم التقديم:
- يُمنع تحصيل أي رسوم مالية أو تبرعات أثناء عملية قبول طلبات التقديم.