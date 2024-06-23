تقديم الصف الأول الابتدائي للمدارس الحكومية 2024

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

توجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برسالة إلى أولياء الأمور لتذكيرهم بضرورة التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2024/2023، والذي ينتهي الموعد النهائي له في 30 يونيو الحالي. 

إليكم خطوات التقديم:

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

1. الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم

2. الدخول على «بوابة مركز المعلومات»: بعد الوصول إلى الموقع، ابحث عن «بوابة مركز المعلومات» وقم بالدخول إليها.

3. الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي: توجه إلى رابط التقديم المخصص للصف الأول الابتدائي.

4. كتابة الرقم القومي لولي الأمر: أدخل الرقم القومي لولي الأمر كما هو مطلوب.

5. إنشاء حساب جديد إن لزم الأمر: في حالة عدم وجود حساب مسبق على الموقع، قم بإنشاء حساب جديد.

6. ملء البيانات المطلوبة: بعد إنشاء الحساب، قم بملء البيانات المطلوبة لإتمام عملية التقديم.

7. إدخال البيانات الأساسية: ضمن البيانات المطلوبة: الاسم بالكامل، الرقم القومي لولي الأمر أو الواصي، محل وتاريخ الميلاد.

8. حفظ البيانات: تأكد من حفظ جميع البيانات المدخلة بشكل صحيح.

تعليمات تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 - 2025

السن المطلوب للقبول
 - يجب أن لا يقل عمر الطالب عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات في 1 سبتمبر 2024.

التسجيل عبر ولي الأمر
 - التقديم يتم بواسطة ولي الأمر مباشرة عبر الموقع الإلكتروني المخصص.

الحالات الخاصة:
 - في حالة عدم تمكن ولي الأمر من التقديم الإلكتروني، يُرجى التوجه إلى المدرسة للحصول على المساعدة.

رسوم التقديم:
 - يُمنع تحصيل أي رسوم مالية أو تبرعات أثناء عملية قبول طلبات التقديم.

 

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