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استقرار أسعار العملات مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين 24 يونيو 2024

الاقتصاد
بوابة الفجر

شهدت أسعار العملات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية.

 وفيما يلي نستعرض أسعار العملات الرئيسية وفقًا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها.

سعر الدولار اليوم
- بنك مصر: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: 48.10 جنيه للشراء و48.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم
- بنك مصر: 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: 12.82 جنيه للشراء و12.85 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم
- بنك مصر: 13.11 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: 13.11 جنيه للشراء و13.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم
- بنك مصر: 51.33 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي: 51.33 جنيه للشراء و51.67 جنيه للبيع.

 

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