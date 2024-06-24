رد مهاجم إنجلترا، هاري كين على الانتقادات التي تم توجهيها لمنتخب "الأسود الثلاثة" من بعض لاعبي كرة القدم الإنجليزيين السابقين الذين يعملون الآن كمعلقين رياضيين، في وسائل الإعلام، وذكّرهم بأن الفريق لم يفز بأي شيء منذ فترة طويلة، وأنهم هم أيضًا كانوا جزءًا من الإخفاقات عندما ارتدوا قميص المنتخب.

كين يرد على منتقدي إنجلترا

لم تتردد أسماء مثل جاري لينيكر أو آلان شيرر بعد مباراتين لإنجلترا حصلت فيهما على أربع نقاط من أصل ست نقاط ممكنة بأداء غير منتظم، في انتقاد منتخب بلادهم في وسائل الإعلام المختلفة بسبب سوء لعبه.

ودافع هاري كين عن زملائه ووجه نداء إلى لاعبي كرة القدم الإنجليزيين السابقين الذين يعلقون على قنوات التلفزيون.

وقال كين في مؤتمر صحافي: "يجب على لاعبي كرة القدم أو المعلقين السابقين أن يدركوا أنه ليس من الصعب الآن سماعهم، خاصة بالنسبة لبعض اللاعبين الذين ليسوا معتادين على ذلك أو لآخرين جدد، أعلم أنه يجب عليهم أن يكونوا صادقين وأن يعبروا عن رأيهم، لكن لديهم أيضًا مسؤولية كونهم لاعبين سابقين في المنتخب الوطني ويحظون بإعجاب الكثير من لاعبي كرة القدم، يستمعون إليهم ويهتمون بما يقولون".

وأضاف: "لم يفز المنتخب الإنجليزي بأي شيء منذ زمن بعيد جدًا على وجه التحديد منذ كأس العالم 1966 في إنجلترا، العديد من هؤلاء اللاعبين كانوا أيضًا جزءًا من ذلك ويعرفون مدى صعوبة الأمر، لا يتعلق الأمر بإعادة فتح جروح الماضي، بل هو مجرد حقيقة أنهم يعلمون أنه من الصعب لإنجلترا اللعب في هذه البطولات الكبرى، لن أسيء أبدًا إلى أي لاعب سابق".

كما تحدث عن بعض كلمات مدربه غاريث ساوثغيت الذي أشار إلى أن الفريق ليس في حالة لياقة بدنية تسمح له بالضغط على خصومه كما يرغب الجميع. وقال: "إذا كنت صادقا ًمع نفسي.. هل لعبت بأفضل ما لدي؟ لا، لكنني لم أسجل في مرحلة المجموعات من كأس العالم، ولم أسجل في مرحلة المجموعات من بطولة أوروبا والآن سجلت".

واختتم: "أنا دائمًا أحكم على نفسي وأعلم أنه يمكنني اللعب بشكل أفضل، أعلم أن العديد من لاعبي الفريق يفكرون بنفس الطريقة أنه يمكننا جميعا اللعب بشكل أفضل قليلًا".