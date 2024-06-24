انتهى الدور الأول من فعاليات المجموعة الاولى لبطولة ​يورو 2024​ المقامة حاليا في المانيا وقد شهدت الجولة الثالثة تعادل قاتل بين المانيا وسويسرا 1 - 1 بهدف ندوي في الشوط الأول وتعادل فولكروغ في الوقت بدل عن ضائع من الشوط الثاني وفي لقاء المجر واسكتلندا انتظر كزوبوس الدقيقة 90+10 ليمنح منتخب بلاده المجر الفوز 1 - 0.

يورو 2024: ترتيب المجموعة الاولى بعد انتهاء الدور الأول

ترتيب المجموعة الاولى:

1 - المانيا: 7 نقاط من 3 مباريات

2 - سويسرا: 5 نقاط من 3 مباريات

3 - المجر: 3 نقاط من 3 مباريات

4 - اسكتلندا: نقطة من 3 مباريات