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يورو 2024: ترتيب المجموعة الاولى بعد انتهاء الدور الأول

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

انتهى الدور الأول من فعاليات المجموعة الاولى لبطولة ​يورو 2024​ المقامة حاليا في المانيا وقد شهدت الجولة الثالثة تعادل قاتل بين المانيا وسويسرا 1 - 1 بهدف ندوي في الشوط الأول وتعادل فولكروغ في الوقت بدل عن ضائع من الشوط الثاني وفي لقاء المجر واسكتلندا انتظر كزوبوس الدقيقة 90+10 ليمنح منتخب بلاده المجر الفوز 1 - 0.

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يورو 2024: ترتيب المجموعة الاولى بعد انتهاء الدور الأول

ترتيب المجموعة الاولى:

1 - المانيا: 7 نقاط من 3 مباريات

2 - سويسرا: 5 نقاط من 3 مباريات

3 - المجر: 3 نقاط من 3 مباريات

4 - اسكتلندا: نقطة من 3 مباريات

 

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