تسعى البرازيل إلى استعادة ثقة جماهيرها وهيبتها عندما تبدأ مسيرتها في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها الولايات المتحدة بمواجهة كوستاريكا الإثنين، وذلك دون نجمها نيمار، لكن بوجود أفضل لاعب في العالم حاليًا فينيسيوس جونيور.

"كوبا أمريكا".. البرازيل تتسلح بفينيسيوس لإعادة هيبتها

يخوض منتخب "السامبا" أول بطولة دولية كبرى تحت قيادة المدرب دوريفال جونيور، وسط عملية تجديد عميقة جلبت إلى هذه التشكيلة لاعبين واعدين من الشباب مثل إندريك وسافينيو.

وستكون المباراة الأولى في أرض ذات ذكريات جميلة للبرازيليين.

ففي الولايات المتحدة توج منتخب روماريو وبيبيتو ورفاقهما أبطالًا للعالم عام 1994.



ومع ذلك لا يزال البرازيليون يذكرون الإقصاء المخيب للآمال في كوبا أمريكا المئوية عام 2016 في أرض "العم سام"، عندما فشل المنتخب في تجاوز مرحلة المجموعات في مجموعة سهلة ضمت الإكوادور وبيرو وهايتي.

ومع ذلك يعلم الفريق أن هذه أرض مميزة، ويعتقد أن الوقت حان، لأن يعود بطل العالم خمس مرات إلى القمة ويستعيد هيبته.

واعترف رودريجو، مهاجم ريال مدريد، في مؤتمر صحفي: "ما زلنا بحاجة لإثبات جدارتنا من خلال الفوز بلقب".

وكان آخر لقب حققه المنتخب البرازيلي هو كوبا أمريكا عام 2019. ومن ذلك المنتخب، لم يتبق سوى أليسون وماركينيوس وإيدر ميليتاو ولوكاس باكيتا. منذ ذلك الحين، واجه المنتخب البرازيلي خيبات أمل متتالية.

ففي كوبا أمريكا 2021، انتزعت الأرجنتين منه اللقب في المباراة النهائية التي أقيمت في ملعب ماراكانا بمدينة ريو دي جانيرو.

وفي مونديال قطر 2022، خرج من ربع النهائي أمام كرواتيا بركلات الترجيح.

وفي تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، مُني حتى الآن بثلاث هزائم مقابل انتصارين. ولكن هناك أيضا دوافع للأمل. ففينيسيوس يصل للبطولة وهو أفضل لاعب في العالم حاليا، بينما استعاد رافينيا مستواه مع برشلونة، ويواصل رودريجو التطور في ريال مدريد في مراكز هجومية مختلفة.

ويُعد الثنائي إندريك وسافينيو بمثابة ورقة رابحة. فقد أصبح الفتى البالغ من العمر 17 عامًا، والذي تعاقد معه ريال مدريد، ظاهرة في البرازيل، بينما قدم الجناح المملوك لمجموعة السيتي موسما رائعا مع جيرونا.

ولن يكون هذان الاثنان أساسيين في البداية، لكنهما سيحصلان على دقائق مهمة.

وبالنسبة للمباراة الأولى ضد كوستاريكا، يفكر دوريفال في إجراء تغييرين في خط الدفاع مقارنة بالتشكيلة التي خاضت آخر مباراة ودية ضد الولايات المتحدة (1-1). فسيشارك ميليتاو بدلا من لوكاس بيرالدو، بينما سيحل جييرمي أرانا محل ويندل.

وفي المقابل تعد كوستاريكا مبدئيًا أضعف منتخب في المجموعة الرابعة التي تضم أيضًا باراغواي وكولومبيا.

وخلال هذا الشهر، نجح المنتخب بقيادة المدرب الأرجنتيني جوستابو ألفارو في حسم مباراتيه الأخيرتين في تصفيات "الكونكاكاف" المؤهلة لكأس العالم 2026 بنتائج كبيرة ضد سانت كيتس ونيفس (4-0) وغرينادا (0-3).

وستكون هذه هي المشاركة السادسة لكوستاريكا في كوبا أمريكا، وتشارك مثل البرازيل بجيل جديد من المواهب.

وبعد اعتزال اللاعبين التاريخيين كيلور نافاس وبريان رويز وسيلسو بورجيس، أصبح المهاجم جويل كامبل، لاعب فياريال وريال بيتيس وآرسنال سابقًا، وصاحب الخبرة في كرة القدم المكسيكية، هو النجم الأكثر خبرة في صفوف منتخب "التيكوس"، ولكن من قد يفاجئ الجميع هو مانفريد أوجالدي. وهو مهاجم 22 عامًا، ويلعب مع سبارتاك موسكو، ويتميز بأنه يتحرك بشكل جيد في المساحات الضيقة، ويسدد برأسه بشكل ممتاز على الرغم من قصر قامته (1.73 مترًا).