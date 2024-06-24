أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الأحد، عن تشديد الإجراءات الأمنية في ملاعب بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم بألمانيا بعد واقعة اقتحام خمسة أشخاص من بينهم طفل صغير أرض الملعب لالتقاط صورة شخصية (سيلفي) مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مباراة تركيا.

يويفا يشدد الإجراءات الأمنية في ملاعب يورو 2024 بعد سيلفي كريستيانو رونالدو

وأشار "يويفا" إلى أنه سيتم تعزيز الإجراءات الأمنية في الملاعب لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

وحذر يويفا في بيانه قائلا "أي محاولة لاقتحام الملعب يعد انتهاكا للوائح، وسيؤدي إلى طرد المشجع من الملعب ومنعه من حضور باقي مباريات البطولة، وتقديم شكوى جنائية ضده بتهمة الاعتداء على ممتلكات الغير".

وانتقد روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال واقعة اقتحام الملعب قائلا "اليوم كانت نوايا الجماهير جيدة، ولكن يجب الحذرعندما تكون النوايا سيئة، وتكرار مثل هذه الحوادث غير مقبول".

من جانبه قال الطفل البالغ من العمر 10 أعوام الذي اقتحم الملعب لصحيفة بيلد اليوم الأحد "لقد حققت حلمي".

وأضاف الطفل الذي يلعب بفريق مدينة كاسل الألمانية "الآن لدي صورة مع كريستيانو رونالدو، سأضعها على القميص وفي غرفتي".

وقال أيضا إنه أبلغ أصدقائه بخطة اقتحامه الملعب قبل المباراة ولم يصدقه أحد، مشيرا إلى أنه نجح في التسلل إلى الملعب بعدما أبلغ والده أنه ذاهب إلى المرحاض.

وقال الأب لصحيفة بيلد "لقد رأيته فوق سطح مقاعد البدلاء، وكان يركض بسرعة".

ولم توقع عقوبات على الصبي، حيث قال والده "يبدو أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تجاوز الأمر لأنه طفل صغير".