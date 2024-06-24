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تطورات حالة لاعب المجر بعد سقوطه المروع

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقرت حالة المهاجم المجري بارناباش فارجا في المستشفى بعد أن احتاج لرعاية طبية على أرض الملعب خلال فوز منتخب بلاده على اسكتلندا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

تطورات حالة لاعب المجر بعد سقوطه المروع

وتغلب منتخب المجر (1-0) على المنتخب الاسكتلندي مساء الأحد، في الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للبطولة.

وحصل المنتخب المجري على أول 3 نقاط في مسيرته بالمجموعة، التي اختتم مشواره بها في المركز الثالث، في انتظار نتائج المجموعات الأخرى، أملًا في تواجده ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثالث في المجموعات الست بالدور الأول.

واحتاج مهاجم فريق فرنسفاروش المجري إلى علاج طويل على أرض الملعب بعد اصطدامه بأنجوس جان، حارس أسكتلندا بالشوط الثاني.

وسرعان ما أشار لاعبو المجر إلى أن فارجا يعاني من أزمة صحية وبدت عليهم علامات التوتر في الوقت الذي كانت فيه الفرق الطبية تتولى علاج اللاعب.

وبعد أكثر من 6 دقائق من العلاج، تم نقل فارجا خارج الملعب على محفة، بينما تم رفع الملاءات لحمايته من الأنظار.

وبعد وقت قصير من انتهاء اللقاء، أكد اتحاد كرة القدم المجري أن حالة فارجا، 29 عامًا، مستقرة.

وجاء في بيان صادر عن الاتحاد المجري: "حالة بارناباش فارجا مستقرة. ويتواجد لاعب فرنسفاروش حاليًا في إحدى مستشفيات شتوتجارت. وسنبلغكم على الفور في حال وجود أي أخبار عن وضعه الصحي".

من جانبه، صرح جان لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "لقد كان الأمر ضبابيا بعض الشيء. اعتقدت أنني يجب أن آتي واعتقدت أنني قمت بعمل جيد. لقد كان الأمر مؤلما بعض الشيء. نأمل أن يكون فارجا بخير. لا أستطيع حقًا أن أتذكر الكثير عن ذلك".

 

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