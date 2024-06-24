كان المنتخب الألماني يرغب في إنهاء مسيرته بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2024)، محققا العلامة الكاملة، بتحقيق 3 انتصارات، لكن إلكاي جوندوجان (قائد الفريق)، يرى أن التعادل مع سويسرا كان مهما لمعنويات زملائه.

جوندوجان: التعادل مع سويسرا جيد جدا لمعنوياتنا

واقتنص منتخب ألمانيا تعادلا بشق الأنفس في اللحظات الأخيرة من عمر مباراته مع سويسرا مساء الأحد، في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الأولى، التي تربع منتخب (الماكينات) على قمتها برصيد 7 نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب سويسرا.

وضرب منتخب ألمانيا، المتوج باللقب 3 مرات، والساعي للانفراد بصدارة قائمة أكثر المنتخبات فوزا بكأس الأمم الأوروبية، التي يتقاسمها حاليا مع منتخب إسبانيا، موعدا في دور ال16 مع وصيف المجموعة الثالثة، التي تضم منتخبات إنجلترا وسلوفينيا والدنمارك وصربيا.

وصرح جوندوجان عقب المباراة التي أقيمت بمدينة فرانكفورت الألمانية "لا أعتقد أنه كان من الممكن أن تسير الأمور بشكل أفضل في النهاية. لقد كانت مباراة غير سعيدة على الإطلاق بالنسبة لنا".

وأضاف النجم المخضرم "لم نكن محظوظين بالتأخر في النتيجة. يمكننا الاستفادة من تلك المشاعر الحماسية وأهمية هدف التعادل هذا خلال المباريات المقبلة".

وأوضح جوندوجان "لكن هذا يظهر أن الأمر لن يكون أسهل بالتأكيد في قادم المواعيد. كان الأمر جيدا جدا للمعنويات وأعتقد أنه يمكنكم معرفة مدى كفاءة الفريق".

وسجل نيكلاس فولكروج هدفا دراماتيكيا لمنتخب ألمانيا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، بعدما تقدم المنتخب السويسري بهدف عبر دان ندوي في الدقيقة 28.

واستهل منتخب ألمانيا مشواره في أمم أوروبا بفوز كاسح 5 / 1 على إسكتلندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، قبل أن ينتصر 2 / 0 على المجر بالجولة الثانية، ليبرهن عن سعيه الأكيد للمنافسة على اللقب الغائب عنه منذ عام 1996، واستعادة بريقه الذي افتقده في السنوات الأخيرة عقب خروجه من الدور الأول لنسختي كأس العالم الأخيرتين عامي 2018 و2022.

من جانبه، صرح جوليان ناجلسمان، مدرب منتخب ألمانيا "لقد خاطرنا كثيرا للحصول على هذه النقطة. كانت لدينا بعض المواقف الجيدة حقا. واتسم منتخب سويسرا بالشراسة، لكننا خضنا معركة جيدة".

وشدد المدرب الألماني "في النهاية، كنا نستحق الحصول على النقطة وحصلنا على صدارة المجموعة عن جدارة. ديفيد (راوم) أرسل تمريرة عرضية جيدة للغاية، وفولكروج أنهاها بهدف رائع حقا".

في المقابل، قال لاعب خط الوسط روبرت أندريش إن المنتخب الألماني يذكره قليلا بفريق باير ليفركوزن، في إشارة إلى بطل الدوري الألماني في الموسم المنصرم الذي سجل العديد من الأهداف الحاسمة المتأخرة في طريقه للتتويج بالثنائية المحلية (الدوري وكأس ألمانيا).

وكشف أندريش: "لم أكن في الملعب عندما تم تسجيل الهدف. أظهرنا القليل من عقلية ليفركوزن اليوم بالهدف المتأخر الذي أحرزناه".