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أول تعليق من بوليسيتش بعد فوز أمريكا على بوليفيا في كوبا أمريكا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

نصب كريستيان بوليسيتش نفسه بطلا للقاء الولايات المتحدة وبوليفيا، الذي انتهى بفوز المنتخب الأمريكي 2-0 في كوبا أمريكا، اليوم الإثنين.

أول تعليق من بوليسيتش بعد فوز أمريكا على بوليفيا في كوبا أمريكا

وافتتح بوليسيتش، التسجيل لمنتخب الولايات المتحدة في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، ليحرز أسرع أهداف النسخة الحالية للمسابقة، قبل أن يصنع الهدف الثاني، الذي أحرزه فلوريان بالوجون في الدقيقة 44.

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وقال بوليسيتش "لقد بدأنا المباراة بكثير من الشراسة، كنا نطير على أرض الملعب في الدقائق الأولى، ومن الواضح أن الهدف المبكر ساعدنا كثيرا".

وأوضح لاعب ميلان "فرضنا سيطرتنا في كل مكان بالملعب، قدمنا أداء رائعا للغاية، أعتقد أنه كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف".

وانضم بوليسيتش إلى كلينت ديمبسي، باعتباره اللاعب الأمريكي الوحيد الذي سجل هدفا وقدم تمريرة حاسمة في إحدى مباريات كوبا أمريكا، ووصل إلى 29 هدفا في 69 مباراة دولية.
 

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