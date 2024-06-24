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بيلسا يكشف سبب استبدال أراوخو أمام بنما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مارسيلو بيلسا، مدرب منتخب أوروجواي، أنَّ فريقه كان مسيطرًا بالكامل في مواجهة بنما في مستهل مشوار الفريقين في كوبا أمريكا 2024، باستثناء ربع ساعة فقط، واعتبر أن النتيجة النهائية المتمثلة في الفوز (3-1) تعكس ما حدث على الأرض في المباراة.

بيلسا يكشف سبب استبدال أراوخو أمام بنما

وفي مؤتمر صحفي عقب اللقاء الذي أقيم فجر اليوم الإثنين، قال بيلسا إن "الشوط الأول شهد أداء أظهرت فيه أوروجواي تفوقًا على الخصم. كان ينبغي تسجيل أهداف أكثر من تلك التي تم إحرازها".

وتابع "في الشوط الثان، كانت هناك 15 دقيقة لم نلعب فيها بشكل جيد. لقد سيطروا على هذا الجزء من المباراة"، مضيفًا أن فريقه بعد ذلك "بدأ يعود تدريجيًا للسيطرة على مجريات اللعب وأصبح لدينا خيارات، والنتيجة تعكس ما حدث على أرض الملعب".

وشدد المدرب على أن الطقس "مع نسبة رطوبة عالية للغاية" في ميامي، جعل من الصعب الحفاظ على الطاقة طوال المباراة.

على جانب آخر، أكد بيلسا أن رونالد أراوخو تم استبداله بين الشوطين بسبب مشكلات بدنية، دون أن يذكر المزيد من التفاصيل، وقال إن ماتياس أوليفيرا غادر الملعب كإجراء احترازي لتجنب حدوث مشكلة عضلية.
 

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