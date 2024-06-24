واصل فلامنجو وبالميراس، صراعهما على صدارة ترتيب بطولة الدوري البرازيلي لكرة القدم.

فلامنجو وبالميراس يواصلان الانتصارات بالدوري البرازيلي

وتغلب فلامنجو (1-0) على مضيفه فلومينيسي، بينما تغلب بالميراس (3-1) على ضيفه جوفينتود، مساء الأحد في المرحلة ال11 للمسابقة.

وعلى ملعب ماراكانا الشهير، ضاعف فلامنجو من جراح مضيفه فلومينينسي، بعدما انتصر عليه (1-0)؛ حيث يدين الفريق الأحمر والأسود بفضل كبير في تحقيق هذا الفوز للاعبه بيدرو جيليرمي، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

وأنهى فلومينينسي، المباراة ب10 لاعبين، عقب طرد لاعبيه فينيسيوس دي ليما لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة (89).

وارتفع رصيد فلامنجو إلى 24 نقطة في الصدارة، فيما توقف رصيد فلومينيسي، الذي واصل انطلاقته الكارثية في المسابقة هذا الموسم، عند 6 نقاط فقط في قاع الترتيب، بعد خوضه 11 لقاء.

وعلى ملعب أليانز باركي، أفلت بالميراس من فخ ضيفه جوفينتود، بعدما فاز عليه (3-1).

جاءت أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث بادر جوزيه لوبيز بالتسجيل لباليمراس في الدقيقة (50)، لكن إريك أدرك التعادل لجوفينتود في الدقيقة (64).

ولم يهنأ الفريق الضيف بتعادله كثيرا عقب تسجيل إستيفاو ويليان، ومايكي روتشا الهدفين الثاني والثالث لبالميراس في الدقيقتين (76، 84).

ورفع بالميراس، الذي واصل انتفاضته في المسابقة بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي والسابع في البطولة هذا الموسم، رصيده ل23 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد جوفينتود عند 13 نقطة في المركز العاشر ومازال لديه مباراة مؤجلة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة عن فوز باهيا على ضيفه كروزيرو (4-1)، وبراجانتينو على ضيفه سبورت كلوب فيتوريا (2-1)، في حين تعادل أتلتيكو باراناينسي مع ضيفه كورينثيانز (1-1)، وأتلتيكو مينيرو مع ضيفه فورتاليزا بالنتيجة ذاتها.