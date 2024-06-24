استقرار أسعار الأسمنت اليوم في مصر: 24 يونيو 2024

سجلت أسعار الأسمنت في المصانع والأسواق المصرية حالة من الاستقرار اليوم الاثنين 24 يونيو 2024، وذلك في الفترة ما بعد عيد الأضحى وحتى الآن.

استقر سعر طن الأسمنت الرمادي عند 2239 جنيهًا.

أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق

مع انخفاض سعر طن الأسمنت الرمادي، تأثرت أسعار الأسمنت بمختلف أنواعه.

وجاءت تفاصيل الأسعار اليوم وفقًا لآخر التحديثات كما يلي:

- أسمنت بني سويف: 1890 جنيهًا للطن.

- أسمنت المخصوص: 1905 جنيهات للطن.

- أسمنت السويس: 1935 جنيهًا للطن.

- أسمنت جنوب الوادي: 1900 جنيهًا للطن.

أسعار الأسمنت بأنواعه المختلفة

- أسمنت النصر: 1900 جنيه للطن.

- أسمنت حلوان: 1930 جنيهًا للطن.

- أسمنت الفهد: 1900 جنيه للطن.

- أسمنت سيناء 42.5: 1945 جنيهًا للطن.

- أسمنت السهم: 1960 جنيهًا للطن.

- أسمنت وادي النيل: 1945 جنيهًا للطن.

تشهد أسعار الأسمنت استقرارًا ملحوظًا مما يوفر رؤية واضحة للتجار والمستهلكين حول اتجاه السوق في الفترة المقبلة.