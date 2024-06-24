وزيرة الهجرة تعقد اجتماعًا مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع ممثلي الجاليات المصرية في اليونان وقبرص ومالطا، ضمن مبادرة "ساعة مع الوزيرة".

حضر الاجتماع السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات.

تعزيز العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص ومالطا

رحبت السفيرة سها جندي بأعضاء الجاليات المصرية وأكدت على تطور العلاقات المصرية مع اليونان وقبرص ومالطا في مختلف المجالات.

أشارت الوزيرة إلى توقيع اتفاقية العمالة الموسمية مع اليونان لتصدير مزارعين مصريين، نظرًا لاحتياجها للعمالة الشابة.

كما أوضحت أن هناك مفاوضات جارية لإبرام اتفاقية مماثلة مع قبرص، مع السعي لتقنين أوضاع المصريين المقيمين بشكل غير شرعي هناك وتوفير العائد المادي المناسب لهم.

استراتيجية الوزارة في التواصل مع المصريين بالخارج

أوضحت السفيرة سها جندي أن استراتيجية وزارة الهجرة تستهدف التواصل مع جميع شرائح المصريين بالخارج. ضمن هذه الاستراتيجية، تسعى الوزارة لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه الجاليات المصرية.

تعتبر مبادرة "ساعة مع الوزيرة" واحدة من ركائز هذه الاستراتيجية، وتهدف إلى التواصل المستمر والفاعل مع الجاليات في كل دول العالم وربطهم بجهود الدولة المصرية في التنمية المستدامة.

دعم المستثمرين المصريين بالخارج

أكدت الوزيرة أن وزارة الهجرة تولي اهتمامًا خاصًا بالتواصل المستمر والفعال مع المستثمرين المصريين بالخارج، وتعمل على حل مشكلاتهم والاستجابة لمطالبهم ومقترحاتهم وتذليل كافة العقبات أمامهم، كهدف رئيسي تسعى الوزارة لتحقيقه.