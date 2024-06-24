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أراوخو يبرر استبداله أمام بنما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أوضح الأوروجوائي رونالد أراوخو، أن استبداله بين الشوطين في في مواجهة بنما، التي انتهت بفوز (لا سيليستي) 3-1 في مستهل مشوار المنتخبين بكوبا أمريكا، لم يكن بسبب الإصابة، بل بسبب شعوره بالدوار والجفاف.

أراوخو يبرر استبداله أمام بنما

وفي المنطقة المختلطة بدا قلب دفاع فريق برشلونة الإسباني مبتسما وأكد أنه في حالة جيدة بعد المباراة، التي خاضتها أوروجواي أمام بنما في ميامي (الولايات المتحدة) مساء الأحد بالتوقيت المحلي (فجر الإثنين ت.ج.)، في ظل درجات حرارة مرتفعة ورطوبة عالية.

وقال اللاعب البالغ من العمر 25 عاما: "إننا سعداء بالفوز. كان من المهم أن نبدأ (البطولة) بالقدم اليمنى".

وكان مارسيلو بيلسا، مدرب أوروجواي قد أشار، في مؤتمر صحفي بعد المباراة، إلى أن أراوخو تم استبداله بين الشوطين ليحل محله خوسيه ماريا خيمينيز بسبب "مشكلة تتعلق بصحته"، لكن المدرب لم يذكر المزيد من التفاصيل.
 

اراوخو أورجواي الاروجواي الكوبا كوبا أمريكا

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