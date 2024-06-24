أدى هدف التعادل الذي سجله منتخب ألمانيا في الدقائق الأخيرة من اللقاء أمام سويسرا أمس الأحد إلى حصول الفريق على أول جائزة مالية في مشواره ببطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

50 ألف يورو لكل لاعب ألماني بعد تصدر المجموعة الأولى ليورو 2024

وسيحصل كل لاعب في القائمة المكونة من 26 لاعبا على 50 ألف يورو (53 ألف و500 دولار) من الاتحاد الألماني لكرة القدم بعد تصدر المجموعة الأولى.

وسيحصل كل لاعب أيضا على 50 ألف يورو أخرى حال التأهل لدور الثمانية، ويمكن أن يرتفع المبلغ إلى 400 ألف يورو لكل لاعب إذا فازت ألمانيا باللقب في 14 يوليو المقبل.

وترتبط الجوائز المالية بأداء الفريق وهو الإجراء الذي كان متبعا في البطولات الماضية.

فإذا كانت ألمانيا خسرت أمام سويسرا واحتلت المركز الثاني في المجموعة، لما حصل الفريق على جائزة مالية رغم التأهل لدور الـ16.

ولم يحصل لاعبو ألمانيا على مكافأة مالية بعد التأهل للدور الثاني في بطولة اليورو الأخيرة عام 2021 بسبب احتلال المركز الثاني قبل الخروج من دور الـ16، وتكرر الأمر نفسه في كأس العالم بالعام التالي بعدما خرج الفريق من دور المجموعات.

وتحصل الاتحادات المشاركة في البطولة على مبالغ مالية كبيرة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويبلغ إجمالي جوائز البطولة 331 مليون يورو تقسم على أساس المشاركة والأداء، حيث يحصل الفريق البطل على جائزة يمكن أن تصل إلى 28 مليون و500 ألف يورو.

ومن المنتظر أن يحصل الاتحاد الألماني لكرة القدم عللى 13 مليون و250 ألف يورو بعد تأهله لدور الـ16 في صدارة المجموعة الأولى.

وسيضمن التأهل لدور الثمانية للاتحاد الألماني جائزة مالية أخرى بقيمة 50ر2 مليون يورو تزيد إلى 4 ملايين يورو بالتأهل لقبل النهائي، وسيحصل بطل اليورو على 8 ملايين يورو إضافية مقابل 5 ملايين يورو للوصيف.