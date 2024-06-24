" target="_blank"> ads

هايدنهايم يستعير بول فانر من بايرن ميونخ

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 أعلن ناديا بايرن ميونخ وهايدنهايم الألمانيان، اليوم الإثنين، أن بول فانر لاعب بايرن الواعد سينتقل إلى هايدنهايم على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

هايدنهايم يستعير بول فانر من بايرن ميونخ 

ويعد فانر لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا من خريجي أكاديمية بايرن ميونخ، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2022.

ولعب فانر الموسم الماضي معارًا لفريق إلفيرسبيرج أحد أندية دوري الدرجة الثانية، والانتقال إلى هايدنهايم صاحب المركز الثامن في الموسم الماضي سيمنحه خبرات اللعب في الدرجة الأولى.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن "بول يواصل التطور، لقد لعب مباريات كثيرة مع إلفيرسبيرج وسجل الأهداف وقدم التمريرات الحاسمة، وهو جاهز الآن للمستوى التالي".

وأضاف "الهدف الآن هو اكتساب خبرات اللعب في الدوري الألماني بشكل منتظم، ولديه هذه الفرصة مع هايدنهايم الذي سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل".

من جانبه، قال هولجر زانفالد الرئيس التنفيذي لهايدنهايم "سعداء للغاية بانضمام فانر لصفوف الفريق، وهذه الاستعارة تمت بفضل التوصل لحلول بيننا وبين بايرن ميونخ".

 

البايرن بايرن ميونخ بول فانر هايدنهايم الميركاتو

مواد متعلقة

بارناباس فارجا يخضع لعملية جراحية بعد الاصابة الغامضة

50 ألف يورو لكل لاعب ألماني بعد تصدر المجموعة الأولى ليورو 2024
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر ITALY.. مشاهدة مباراة إيطاليا × كرواتيا دون تقطيع Yalla Shoot في كأس أمم أوروبا 2024

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة إيطاليا ضد كرواتيا في يورو 2024 مجانا TWITTER دون تقطيع

عاجل| قطع الكهرباء 4 ساعات.. 3 قرارات جديدة بشأن تخفيف الأحمال في مصر

عاجل| تراكم طلبات الشراء يقفز بسعر الدولار بالبنوك إلى قرابة 49 جنيها

قرار عاجل من كولر تجاه نجم الأهلي

عاجل| القابضة للكهرباء: لا استثناءات في قطع التيار الكهربائي

عاجل - تغيير جديد في المواعيد.. جدول خطة تخفيف الأحمال بـ القاهرة والمحافظات 2024 (اعرف الصح)

ريال مدريد يودع خوسيلو إلى الدوري السعودي