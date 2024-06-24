أعلن ناديا بايرن ميونخ وهايدنهايم الألمانيان، اليوم الإثنين، أن بول فانر لاعب بايرن الواعد سينتقل إلى هايدنهايم على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

هايدنهايم يستعير بول فانر من بايرن ميونخ

ويعد فانر لاعب الوسط البالغ من العمر 18 عامًا من خريجي أكاديمية بايرن ميونخ، وشارك لأول مرة مع الفريق الأول في يناير 2022.

ولعب فانر الموسم الماضي معارًا لفريق إلفيرسبيرج أحد أندية دوري الدرجة الثانية، والانتقال إلى هايدنهايم صاحب المركز الثامن في الموسم الماضي سيمنحه خبرات اللعب في الدرجة الأولى.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن "بول يواصل التطور، لقد لعب مباريات كثيرة مع إلفيرسبيرج وسجل الأهداف وقدم التمريرات الحاسمة، وهو جاهز الآن للمستوى التالي".

وأضاف "الهدف الآن هو اكتساب خبرات اللعب في الدوري الألماني بشكل منتظم، ولديه هذه الفرصة مع هايدنهايم الذي سيشارك في دوري المؤتمر الأوروبي بالموسم المقبل".

من جانبه، قال هولجر زانفالد الرئيس التنفيذي لهايدنهايم "سعداء للغاية بانضمام فانر لصفوف الفريق، وهذه الاستعارة تمت بفضل التوصل لحلول بيننا وبين بايرن ميونخ".