شروط ومستندات صرف مصروفات الجنازة ومعاش نقابة المحامين لعام 2024

حددت نقابة المحامين المستندات المطلوبة لمصروفات الجنازة وصرف معاش المحامين لعام 2024، والتي تشمل تقديم طلب موضح به العنوان والهاتف، وموافقة البنك على تحويل المعاش من أحد البنوك (مصر، الأهلي، القاهرة)، بالإضافة إلى شهادة الوفاة، وصورة بطاقة العضوية، وصورة البطاقة الشخصية للعضو، وصورة بطاقة الزوجة مدون بها اسم الزوج، وبيان من التأمينات يفيد بعدم التأمين.

مستندات صرف مصروفات الجنازة

أشارت نقابة المحامين إلى أن مصروفات الجنازة تُصرف للمحامي الحر فقط الذي لم يكن مؤمنًا عليه في جهة أخرى.

وتشمل المستندات المطلوبة للإحالة على معاش نقابة المحامين لعام 2024 ما يلي:

أولًا: المحامي الحر

1. طلب إحالة من إدارة المعاشات + إقرار التصفية حتى نهاية ديسمبر 2023.

2. صورة الكارنيه لعام 2023 + صورة البطاقة الشخصية + صورة البطاقة الضريبية.

3. برنت تأمينات عام وخاص وبرنت تأمينات حكومي.

4. دمغة محاماة بقيمة 100 جنيه.

5. خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي، مصر، القاهرة).

6. توكيل واحد عن كل سنة من تاريخ القيد الابتدائي في النقابة.

ثانيًا: المحامي بالقطاع العام والشركات والإدارات القانونية



1. طلب إحالة من إدارة المعاشات.

2. بيان بالتدرج الوظيفي من تاريخ التعيين حتى تاريخ الانتهاء، موضح به المسمى الوظيفي.

3. بيان الإجازات دون مرتب من عدمه.

4. صور التوكيلات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة.

5. دمغة محاماة بقيمة 100 جنيه.

6. خطاب برقم الحساب من البنك (الأهلي، مصر، القاهرة).

شروط الحصول على معاش نقابة المحامين 2024

ذكرت النقابة أنه عند بلوغ السن القانوني، يتقدم المحامي إلى إدارة المعاشات في أكتوبر من كل عام مع إقرار بتصفية أعمال المكتب، على أن يتم صرف المعاش بداية من يناير وفقًا للمادة 196 من قانون المحاماة.

الشروط الأساسية تشمل:

- أن يكون اسمه مقيدًا بجدول المحامين المشتغلين.

- ممارسة المحاماة مدة 25 سنة متصلة أو منفصلة.

- بلوغ ستين سنة ميلادية على الأقل.

- سداد الاشتراك المستحق في سنة تقديم الطلب.

حالة العجز الكامل

في حالة العجز الكامل، يجب أن تكون مدة الاشتغال 10 سنوات على الأقل (وفقًا لمادة 198 فقرة 2). ويتطلب التقديم بطلب لإدارة المعاشات وتحويله لمصلحة الطب الشرعي لإصدار تقرير عن الحالة.

المستندات المطلوبة تشمل:

- إفادة برقم حساب من أحد البنوك (الأهلي، مصر، القاهرة).

- برنت تأمينات عام وخ