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بييلسا يسجل ظهوره الأول في كوبا أمريكا بعد غياب 20 عاما

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

بعد غياب دام 20 عاما عن بطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا)، عاد المدرب الأرجنتيني المخضرم مارسيلو بييلسا للظهور في المسابقة العريقة.

بييلسا يسجل ظهوره الأول في كوبا أمريكا بعد غياب 20 عاما

وقاد بييلسا منتخب أوروجواي للفوز 3 / 1 على نظيره البنمي في المباراة التي جرت بملعب (هارد روك) في مدينة ميامي بولاية فلوريدا، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.

وتصدر منتخب أوروجواي ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه المنتخب الأمريكي، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، عقب تغلبه 2 / صفر على منتخب بوليفيا في ذات الجولة.

وعاد بييلسا منتصرًا للمسابقة التي رحل عنها بعد أن ساعد الأرجنتين في الوصول للمباراة النهائية خلال نسخة عام 2004 في بيرو، حسبما أفاد الموقع الألكتروني الرسمي للبطولة.

وما بين نسختي 2004 و2024 من كوبا أمريكا، تنقل بييلسا لقيادة العديد من الفرق، من بينها منتخب تشيلي، وفريق أتلتيك بلباو الإسباني، الذي تأهل معه لنهائي بطولة كأس الملك موسم 2011 / 2012، كما تولى تدريب أولمبيك مارسيليا الفرنسي، وقضى 4 أعوام مع فريق ليدز يونايتد، الذي صعد معه للدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب 16 عاما.

 

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