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فالفيردي: الفوز على بنما كلفنا الكثير

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اعترف لاعب وسط ريال مدريد فديريكو فالفيردي، اليوم الأحد، أن فوز أوروجواي (3-1) على بنما في بطولة كوبا أمريكا "كلفهم الكثير" لأن "المنافس لعب" وأظهر أنه يعرف كيفية إلحاق الضرر لدى الاستحواذ على الكرة، والمواجهة تطلبت الكثير من منتخب "لا سيليستي" بدنيا.

فالفيردي: الفوز على بنما كلفنا الكثير

وأكد اللاعب، 25 عاما، عقب المباراة، التي أقيمت على ملعب "هارد روك" في ميامي في ختام الجولة الأولى في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية: "كان علينا التحلي بالصبر، لكن الأمر كلفنا الكثير".

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وأشار فالفيردي إلى أن فريق المدرب مارسيلو بيلسا كان يعلم منذ البداية أن عليهه "التحلي بالصبر" عند مواجهة بنما، ورغم حصولهم على العديد من فرص التسجيل، فإن الخصم عرف كيف يتأقلم مع الضغط الذي يمارس، حتى أثر المجهود البدني عليهم في الشوط الثاني.

وقال "لقد لعب المنافس وتطلب منا الكثير، وأظهر أنه يعرف كيفية إحداث الضرر عندما يسيطر على الكرة. ولقد كلفنا ذلك في بعض الأحيان".

 

فالفيردي أوروجواي بنما كوبا أمريكا الكوبا

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