قبل مواجهة كوستاريكا.. دانيلو ينتقد أبعاد الملاعب الأمريكية

انتقد المدافع دانيلو، قائد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، أبعاد الملاعب في الولايات المتحدة، التي تستضيف بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تعد أصغر من المعتاد لممارسة كرة القدم.

دانيلو ينتقد أبعاد الملاعب الأمريكية

وقال ظهير يوفنتوس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كوستاريكا في أولى جولات دور المجموعات بالبطولة القارية، إن "الأبعاد تضر باللعب كثيرا".

كما اشتكى صاحب ال 32 عاما، والذي يتمتع بخبرة تزيد عن عشر سنوات في المنتخب الأول، من أن اللاعبين "لا يسألون أبدا" عن هذا النوع من القرارات.

وفيما يتعلق بحالة العشب على ملعب "صوفي"، الذي سيحتضن المباراة بين البرازيل وكوستاريكا الليلة، والمخصص في الأساس للعب كرة القدم الأمريكية، قال إنه "فوجئ بشكل إيجابي" بالنظر للانتقادات التي تلقتها الملاعب الأخرى.

وأوضح "لا بأس، جودة العشب ستساهم في تقديم مباراة أكثر فنية وأفضل، وهو أمر مفيد من الناحية النظرية".

ومع ذلك، ونظرا للأبعاد الصغيرة لملعب "صوفي"، توقع دانيلو مباراة "بمساحات أقل، حيث ستكون التحولات سريعة جدا"، وهي على وجه التحديد إحدى نقاط القوة لدى كوستاريكا.

وأكد أنه "مع تمريرتين أو 3 تصل إلى منطقة الجزاء. الركلات الثابتة ستكون أسرع. هذا شيء تدربنا على التكيف معه في أسرع وقت ممكن".

