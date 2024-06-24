" target="_blank"> ads

مبابي يُجرب أكثر من قناع طبي قبل مباراة بولندا في يورو 2024

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 لم يستقر كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا على قناع طبي مثالي قبل مباراة بولندا غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة بدور المجموعات لبطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم.

مبابي يُجرب أكثر من قناع طبي قبل مباراة بولندا في يورو 2024

وقالت وسائل إعلام فرنسية اليوم الإثنين، إن مبابي جرب عدة أقنعة طبية في التدريبات أمس الأحد.

txt

الأهلي يؤكد لـ "الفجر الرياضي" رحيل حارس الفريق نهاية الموسم

txt

هايدنهايم يستعير بول فانر من بايرن ميونخ

وذكرت صحيفة ليكيب الرياضية أن مبابي واجه مشاكل أقل مع ارتداء قناع مصنوع من الكربون.

ويحتاج مبابي لقناع طبي بعد إصابته بكسر في الأنف الأسبوع الماضي خلال الفوز على النمسا بنتيجة 1/صفر غي اول لقاءات المنتخب الفرنسي في البطولة.

واكتفى كيليان بالجلوس على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي مع هولندا يوم الجمعة الماضي، ولم يحسم المدرب ديديه ديشان فرص مشاركته أساسيا ضد بولندا.

ويتساوى منتخبا فرنسا وهولندا برصيد أربع نقاط، في صدارة المجموعة ويأتي خلفهما منتخب النمسا بفارق نقطة، ويتذيل منتخب بولندا الترتيب دون رصيد وفقد فرصته في التأهل للأدوار الإقصائية.

وستكون عودة مبابي موضع ترحيب كبير لفشل المنتخب الفرنسي في تسجيل هدف بأقدام لاعبيه في بطولة اليورو بألمانيا، خاصة أنه فاز على النمسا بهدف عكسي.

 

مواد متعلقة

قبل مواجهة كوستاريكا.. دانيلو ينتقد أبعاد الملاعب الأمريكية

فالفيردي: الفوز على بنما كلفنا الكثير
Elfagr.org

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر ITALY.. مشاهدة مباراة إيطاليا × كرواتيا دون تقطيع Yalla Shoot في كأس أمم أوروبا 2024

تويتر بث مباشر HD.. مشاهدة مباراة إيطاليا ضد كرواتيا في يورو 2024 مجانا TWITTER دون تقطيع

عاجل| قطع الكهرباء 4 ساعات.. 3 قرارات جديدة بشأن تخفيف الأحمال في مصر

عاجل| تراكم طلبات الشراء يقفز بسعر الدولار بالبنوك إلى قرابة 49 جنيها

قرار عاجل من كولر تجاه نجم الأهلي

عاجل| القابضة للكهرباء: لا استثناءات في قطع التيار الكهربائي

عاجل - تغيير جديد في المواعيد.. جدول خطة تخفيف الأحمال بـ القاهرة والمحافظات 2024 (اعرف الصح)

ريال مدريد يودع خوسيلو إلى الدوري السعودي