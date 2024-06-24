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مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 لحملة شهادة الثانوية العامة المصرية

طلاب وجامعات
بوابة الفجر

 تستعد الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم الإعلان عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية لهذا العام، والتي تتفاوت حسب كلية الدراسة.

 تفاصيل المصاريف حسب الكلية


1. كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.
2. كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.
3. كلية الصيدلة فارما**: 100 ألف جنيه.
4. كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.
5. كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.
6. كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.
7. كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
8. كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.
9. كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.
10. كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.

 

استعدادات الجامعة وتوجيهات إدارتها
 

تأتي هذه المصاريف ضمن خطة الجامعة لتقديم التعليم العالي المتميز في مصر، وتعكس جهودها في تطوير البنية التحتية وتقديم البرامج الأكاديمية المتميزة.

 

الاهرام الكندية مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024 2025 لحملة شهادة الثانوية العامة المصرية مصاريف
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