مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 لحملة شهادة الثانوية العامة المصرية

تستعد الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم الإعلان عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية لهذا العام، والتي تتفاوت حسب كلية الدراسة.

تفاصيل المصاريف حسب الكلية



1. كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.

2. كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.

3. كلية الصيدلة فارما**: 100 ألف جنيه.

4. كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.

5. كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.

6. كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.

7. كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.

8. كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.

9. كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.

10. كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.

استعدادات الجامعة وتوجيهات إدارتها



تأتي هذه المصاريف ضمن خطة الجامعة لتقديم التعليم العالي المتميز في مصر، وتعكس جهودها في تطوير البنية التحتية وتقديم البرامج الأكاديمية المتميزة.