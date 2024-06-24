مصاريف جامعة الأهرام الكندية 2024-2025 لحملة شهادة الثانوية العامة المصرية
تستعد الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لاستقبال الطلاب الجدد للعام الدراسي 2024-2025، حيث تم الإعلان عن مصاريف جامعة الأهرام الكندية لهذا العام، والتي تتفاوت حسب كلية الدراسة.
تفاصيل المصاريف حسب الكلية
1. كلية طب الفم والأسنان: 150 ألف جنيه.
2. كلية الصيدلة اكليينكال: 120 ألف جنيه.
3. كلية الصيدلة فارما**: 100 ألف جنيه.
4. كلية العلاج الطبيعي: 90 ألف جنيه.
5. كلية طب علوم الحاسب: 70 ألف جنيه.
6. كلية التصميم والفنون: 55 ألف جنيه.
7. كلية الهندسة: 55 ألف جنيه.
8. كلية إدارة الأعمال: 60 ألف جنيه.
9. كلية الإعلام: 50 ألف جنيه.
10. كلية اللغات والترجمة: 50 ألف جنيه.
استعدادات الجامعة وتوجيهات إدارتها
تأتي هذه المصاريف ضمن خطة الجامعة لتقديم التعليم العالي المتميز في مصر، وتعكس جهودها في تطوير البنية التحتية وتقديم البرامج الأكاديمية المتميزة.