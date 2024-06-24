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داروين نونيز: مباراة بنما شهدت لحظتين متعارضتين

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 أكد المهاجم داروين نونيز، صاحب الهدف الثاني من الثلاثية التي فازت بها أوروجواي على بنما في مستهل مشواريهما في بطولة كوبا أمريكا، أن المبارة الأولى كانت صعبة وأشار إلى بعض الأخطاء التي ينبغي تصحيحها في المواجهتين المقبلتين أمام الولايات المتحدة وبوليفيا.

داروين نونيز: مباراة بنما شهدت لحظتين متعارضتين

وقال لاعب ليفربول الإنجليزي إن "المباريات الافتتاحية دائما ما تكون صعبة ويجب أن نتعلم من الأخطاء التي تظهر بها"، وذلك في تصريحات بعد المباراة التي أقيمت فجر الإثنين (ت.ج.) على ملعب (هارد روك) في ميامي في ختام الجولة الأولى في المجموعة الثالثة بالبطولة القارية، وانتهت بفوز أوروجواي 3-1.

وأوضح الهداف البالغ من العمر 25 عاما أن مباراة اليوم شهدت لحظتين متعارضتين: سيطرة كاملة لمنتخب (السيليستي) في الشوط الأول، وفترة عصيبة في الشوط الثاني، عندما تقدمت بنما وضغطت.

وأضاف: "كنا نعلم أن الأمر لن يكون سهلا وأنه يتعين علينا بذل قصارى جهدنا لمفاجأة بنما".
 

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