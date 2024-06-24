بعدما عجزا عن الفوز في مستهل لقاءاتهما ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كوبا أمريكا 2024"، يبحث منتخبا بيرو وكندا عن تحقيق انتصارهما الأول في المسابقة، المقامة حاليا بالولايات المتحدة.

بيرو تسعى لقتل طموح كندا في كوبا أمريكا

ويلتقي منتخب بيرو مع كندا، صباح الأربعاء، في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

ويتصدر المنتخب الأرجنتيني، الترتيب بـ3 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين على أقرب ملاحقيه منتخبي تشيلي وبيرو، اللذين يتقاسمان المركز الثاني، فيما يقبع منتخب كندا في ذيل الترتيب بلا نقاط.

ولا بديل أمام المنتخبين سوى حصد النقاط الثلاث في المباراة التي تجرى بينهما على ملعب تشيلدرن ميرسي بارك في مدينة كانساس سيتي، إذا أرادا الاحتفاظ بآمالهما في التأهل للأدوار الإقصائية للبطولة، في انتظار حسم الأمور خلال الجولة الأخيرة.

وليس لدى بيرو وكندا الكثير من التاريخ للبناء عليه، حيث ستكون هذه هي المواجهة الثالثة التي تجرى بينهما، والأولى على الصعيد الرسمي، بعدما سبق أن التقيا وديا مرتين.

وفازت كندا (3-1) على بيرو في اللقاء الأول الذي جرى بينهما في آذار/مارس 1988، قبل أن يتجدد الموعد بينهما مرة أخرى في أيلول/سبتمبر 2010، حيث انتصر البيروفيين (3-0) على الكنديين.

وتمر كرة القدم الكندية بحقبة مختلفة حاليًا؛ حيث أن البلد الذي يشارك في استضافة كأس العالم المقبلة عام 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك، لديه فرصة جيدة للصعود لدور الثمانية في كوبا أمريكا مثل أي فريق آخر في المجموعة.

ورغم خسارة كندا أمام الأرجنتين، فإن أداء الفريق كان مشجعًا، حيث ظهر ندا حقيقيا لمنتخب راقصي التانجو، الفائز بلقب النسخة الماضية من كوبا أمريكا وكذلك المتوج بكأس العالم الأخيرة بقطر 2022، وأيضا المتصدر لآخر تصنيف عالمي للمنتخبات.

ولم تكن كندا بمقدورها اللعب مع مثل هذه المنتخبات ذات التصنيف الأعلى في الماضي، لذا فإن الخروج بالتعادل السلبي أمام الأرجنتين بالشوط الأول، قبل أن يتلقى الفريق هدفين في الشوط الثاني، يعد علامة مشجعة، بالنظر إلى الفوارق الكبيرة بين المنتخبين في القدرات الفنية والتاريخ الذي يمتلكه كل منهما.

وارتفعت طموحات المنتخب الكندي، الذي يتواجد بالمركز الـ48 عالميًا حاليًا بتصنيف فيفا، في تحقيق المفاجأة والتأهل لمرحلة خروج المغلوب، لا سيما بعد تعادل بيرو وتشيلي، ما سيحفز فريق المدرب الأمريكي جيسي مارش للظهور بشكل أفضل أمام منافسه الأكثر عراقة منه في عالم الساحرة المستديرة.

من جانبه، يتطلع منتخب بيرو تحت قيادة مدربه الفني الأوروجواياني المحنك خورخي فوساتي، للخروج بنتيجة إيجابية لحجز مقعد بمرحلة خروج المغلوب للنسخة الـ11 على التوالي.

ولم يفشل منتخب بيرو، الذي نال الوصافة في نسخة البطولة عام 2019 والمركز الرابع في النسخة الماضية عام 2021، في اجتياز مرحلة المجموعات في كوبا أمريكا منذ نسخة المسابقة عام 1995 بأوروجواي.

وسنحت أمام بيرو أكثر من فرصة لهز الشباك في اللقاء الأول أمام تشيلي، لكن رعونة لاعبيه حالت دون تسجيل أهداف، وهو الأمر الذي يطمح الفريق لعدم تكراره أمام كندا بكل تأكيد.

ويضم منتخب بيرو، الذي يحتل المركز الـ31 عالميا في تصنيف فيفا حاليا، مزيجا من اللاعبين المحترفين بأوروبا مثل ألكسندر، لاعب جيرونا الإسباني، وجيانلوكا لابادولا (كالياري الإيطالي)، ماركوس لوبيز (فينورد روتردام الهولندي).

كما يمتلك الفريق أيضا مجموعة من اللاعبين الناشطين بأندية أمريكا الشمالية والجنوبية، مثل لويس أدفينكولا (بوكا جونيورز)، والحارس بيدرو جاليسي (أورلاندو سيتي)، بالإضافة لعدد آخر في الأندية المحلية، على رأسهم قائد الفريق باولو جيريرو، الذي يلعب في يونيفرسيداد سيزار فاييخو البيروفي.