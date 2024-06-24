الإسكان: أجهزة المدن الجديدة تواصل تنفيذ مشروعات رفع الكفاءة والتطوير ورؤساء الأجهزة يتفقدون مواقع العمل

واصلت أجهزة تنمية مدن الشروق، والصالحية الجديدة، والشيخ زايد، والعبور، و15 مايو، العمل بمشروعات رفع الكفاءة والصيانة والتطوير للطرق والمرافق والحدائق العامة والمسطحات الخضراء بعدة مناطق.



صرح بذلك الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مضيفا: تفقد كذلك رؤساء الأجهزة مواقع العمل بالمشروعات لتذليل أي عقبات وتكثيف الأعمال، لضمان تقديم أفضل الخدمات للسكان، مشيرا إلى أن هناك تكليفات واضحة بأهمية الزيارات الميدانية لمختلف المشروعات.



وفي هذا الإطار، قام المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة الشروق، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بكمبوند دار مصر، ومنطقة الإسكان العائلى، والمحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة.



وتابع رئيس الجهاز، في جولته، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات وصيانة المتنزهات ورعاية المزروعات والتعامل مع المخالفات، مؤكدًا خلال المرور تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفائتها، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.



كما تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، الأعمال الجارية لرفع كفاءة المزروعات وإعادة الشىء لأصله للأرصفة والجُـزر بالمحور الغربى، موضحًا أن الأعمال تأتى في إطار خُطة الجهاز لصيانة المحاور بالمدينة، والحفاظ عليها وظهورها بالصورة الحضارية.



وقال رئيس الجهاز: يجري حاليًا تدعيم حدود المسطحات الخضراء بزراعة شتلات الزهور ضمن أعمال التجميل مع توجيه حملات رعاية مكثفة لجميع الزراعات، مضيفًا أن الأعمال تشمل أيضًا البلازدورات الموجودة بفتحات الرجوع وأرصفة المشاة، وتم التوجيه بسرعة الانتهاء لاستكمال الأعمال بباقى المحاور.



وقام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بمتابعة أعمال تشغيل وصيانة خطي الطرد من محطة المعالجة في إطار تحسين البنية التحتية للمدينة وضمان كفاءة نظم الصرف الصحي، مشددًا على ضرورة الالتزام بالصيانة المستمرة في أسرع وقت ممكن لضمان عدم تأثر السكان بالخدمات الأساسية.



وقام المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق بالمدينة، تضمنت الاطلاع على مراحل التنفيذ المختلفة للمشروع، والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني المحدد، مؤكدًا أن الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير المدينة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



وقام المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة الحالة العامة بالحي الثالث المجاورة ٣ وحي الدبلوماسيين، والمحاور والطرق الداخلية وكذا الحدائق العامة.



كما تفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، ومسئولو الجهاز، الحالة العامة بالحي السابع، حيث تابع رئيس الجهاز في جولته، أعمال النظافة العامة ورفع المخلفات ورعاية المزروعات والتعامل مع المخالفات، مؤكدًا تكثيف أعمال النظافة والرعاية للمسطحات الخضراء لرفع كفاءتها وإعادة الشىء لأصله لبعض القطعيات بالطرق والمشايات داخل الحدائق، وإزالة الزراعات العشوائية من المسطحات.



وتفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بأحياء المدينة المختلفة، يرافقه المهندس علاء حماد، نائب رئيس الجهاز، ومسئولو الجهاز.



واستهل رئيس الجهاز، الجولة بتفقد تنفيذ أعمال مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق والأرصفة بالمنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، ومتابعة أعمال الطبقة الاسفلتية بشارع ٢٠٠ بالتقاطع مع شارع ٤٠٠.



كما تفقد المهندس أحمد رشاد، أعمال الطبقة الأسفلتية بالحي الثالث، وكذلك استكمال أعمال إعادة الشيء لأصله لمسارات الغاز الطبيعي وقطوعات المرافق بالإسكان العائلي ٣ بالحي الثالث.

وأنهي رئيس الجهاز، الجولة بتفقد أعمال صيانة الطرق وإعادة الشي لأصله " أسفلت " لمسارات الغاز الطبيعي بشارع محمد القصبجي بلوك رقم ١٨٠٢٩ بالحي التاسع.



ووجه المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، بسرعة إنهاء كافة الأعمال على مستوى جميع المشروعات بالمدينة، مشيرًا إلى أنه تم استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية بمنطقة الإسكان العائلى بالمرحلة الرابعة ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة الطرق لمنطقة الإسكان العائلى والمجاورات ( ١ / ٦ ) بالمرحلة الرابعة.

