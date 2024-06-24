رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة

الاقتصاد
بوابة الفجر

تفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومسئولو الجهاز، أحياء المدينة بمنطقة الـ٢٦٠٠ فدان، وذلك في إطار الحرص على الاطمئنان على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، والمتابعة الدورية للمشروعات ومنها المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين "، وسكن مصر.


وشملت جولة رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ومرافقوه، المرور على حي الحرية الذي يضم 255 عمارة بإجمالي 6120 وحدة، وحى المجد الذى يضم 625 عمارة بإجمالي ١٥٠٠٠ وحدة، وحى الكرامة الذى يضم 210 عمارات بإجمالي ٥٠٤٠ وحدة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".


كما تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومرافقوه، منطقة سكن مصر والتى تضم 130عمارة بإجمالي ٣١٢٠ وحدة سكنية، كما تم المرور على الحي 14 الذي يضم عدد  ٨٠٦ عمارات بإجمالي  ١٩٣٤٤ وحدة ضمن المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين ".


وتم خلال الجولة الاطمئنان على أعمال النظافة داخل العمارات وبالأرصفة، والأماكن التجارية والمولات، وكذا أعمال الصيانة من أعطال الإنارة بشبكة الكهرباء خصوصا في الطرق والمحاور الرئيسية.


كما اطمأن رئيس الجهاز على أعمال الزراعة ومدى الاهتمام بالمسطحات الخضراء لظهور المدينة بمظهر حضاري يليق بالجهاز وبالسكان، مشيرًا إلى أهمية توفير مسطحات خضراء نظيفة وخصوصًا في المسطحات الكبيرة التي يخرج إليها الناس وعدم إهمالها نهائيًا.


وأثناء تفقده، التقى رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ببعض السكان للاستماع إلى شكاواهم ومقترحاتهم لتنمية المدينة، وتوفير الخدمات التي يسعى الجهاز دائمًا لتوفيرها بأحسن صورة للمواطنين.
 

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